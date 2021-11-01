Son dakika... Putin: ABD’nin planları çok büyük bir tehdit yaratıyor
Son dakika gelişmesi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Avrupa’ya füze sistemleri yerleştirme planlarının Rusya için ‘çok büyük bir tehdit’ oluşturduğunu söyledi.
Rusya lideri Putin, Savunma Bakanlığı yöneticileri ve savunma sanayi temsilcileri ile görüşmesinde, ABD’yi ima ederek, bazı ülkelerin Rusya ile aralarındaki ‘stratejik eşitliği’ bozma girişiminde bulunduklarını söyledi.
Sputnik'in aktardığına göre, "İyi biliyoruz ki yabancı meslektaşlarımızdan bazıları, bu eşitliği bozma girişimlerinden vazgeçmiyorlar. Söz konusu girişimlerden birisi de sınırlarımızın çok yakınına küresel füze savunma sistemleri yerleştirmek" diyen Putin, "Rusya’nın güvenliğine yönelik bu tehditleri fark etmememiz imkansız, bu duruma uygun biçimde yanıt vereceğiz" vurgusu yaptı.
GERİLİM DİNDİRME ARAYIŞINDAYDI
ABD’li bir grup senatör geçtiğimi haftalarda, "ABD ile Rusya arasında diplomatik temsildeki orantısızlığı" gerekçe göstererek ABD Başkanı Joe Biden’a ülkedeki 300 Rus diplomatın geri gönderilmesi çağrısı yapmıştı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland'ın Moskova’ya gidebilmesi içinse Washington'ın bazı Rusları yaptırım listesinden çıkarttığı duyurulmuştu.
Nuland, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın yönetiminde ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısıydı. Donald Trump’ın başkanlığı döneminde Dışişleri Bakanlığı’ndan ayrılmasının ardından, ABD’nin Rus bürokratlara kişisel yaptırımlar uygulamasına Rusya’nın misilleme yaptığı "kara listeye" alınmıştı.
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