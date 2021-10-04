Son Dakika... Rusya'dan Pandora Belgeleri'ne ilişkin açıklama

Kremlin Sözcüsü Peskov, sızdırılan Pandora Belgeleri’ne ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.





Peskov, "Söz konusu belgelerde gerçekten göze çarpan tek şey, dünyanın en büyük off-shore ve vergi cennetinin hangi ülke olduğunu gösteriyor olması. Bu ülke tabii ki Amerika Birleşik Devletleri" dedi.

'BELGELERDE PUTIN'İN YAKIN ÇEVRESİNİN HERHANGİ BİR GİZLİ SERVETİNE İLİŞKİN BİR ŞEY GÖRMEDİK'

Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın çevresinin off-shore ülkelerde ‘gizli servetlerinin olduğuna’ ilişkin Pandora Belgeleri’ne dayandırılan haberlerin sorulması üstüne de şunları söyledi:





"Doğrusunu söylemem gerekirse bu belgelerde Putin’in yakın çevresinin herhangi bir gizli servetine ilişkin bir şey görmedik. Belgeler yayınlanmaya devam ediyor, ancak şimdiye dek göze çarpan bir şey görmedik."