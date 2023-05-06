Son Dakika... Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi'nin aracına ateş açıldı

Yayınlanma: 06.05.2023 - 13:57

Güncelleme: 06.05.2023 - 14:59

Sudan Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açıldı, olayda ölen ve yaralanan olmadı.

Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği bilinmezken olayda ölü ve yaralı olmadığı bildirildi.

Fotoğraf: Ateş açılan araç/TRT

TAHLİYE UÇAĞINA DA ATEŞ AÇILMIŞTI

Sudan ordusu ve paramiliter grup Hızlı Destek Kuvvetleri arasında Nisan ayı sonunda çatışmalar sürerken, Türkiye'ye ait bir tahliye uçağına hafif silahla ateş açılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, "Çatışmaların devam ettiği Sudan’da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevi için Wadi Sayidna’ya giden C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle inişini gerçekleştirmiştir. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli kontroller yapılmaktadır" açıklamasında bulunmuştu.

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