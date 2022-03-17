Vladimir Putin: 'Kırım'ın sosyal ekonomik potansiyelini tartışmamız gerekiyor'
Rusya lideri Putin, Kırım’ın gelişimiyle ilgili bir toplantı sırasında, Kırım’ın Rusya’yla birleşmesi kararının doğru ve zamanında alınmış bir karar olduğunu kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım’ın gelişimiyle ilgili bir toplantı sırasında, Kırım’ın Rusya’yla birleşmesi kararının doğru ve zamanında alınmış bir karar olduğunu kaydetti ve “Bunu anlamak için Donbass’ta şu an olanlara bakmak yeterli” ifadelerini kullandı.
Rusya lideri Putin, geçen sekiz senenin, Kırımlıların Rusya’ya bağlanma yönünde aldıkları kararın ne kadar doğru bir karar olduğunu gösterdiğini belirterek, Batı yaptırımlarının hali hazırda kırım ekonomisini etkilediğini söyledi. Putin, "Kırım'ın sosyal ekonomik potansiyelini tartışmamız gerekiyor" dedi.
Rus lideri, yaptırımlar sorun yarattığını ama yeni olasılıklar da açtığını da ekledi.
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