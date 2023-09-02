Son dakika... Yunanistan'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Yunanistan'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2023 - 09:38
Son dakika... Yunanistan'da 3.8 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Yunanistan'ın Kastoria şehrinde saat 09.17 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 8.86 kilometre derinliğinde yaşandığı aktarıldı.


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