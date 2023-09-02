Son dakika... Yunanistan'da 3.8 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Yunanistan'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Yunanistan'ın Kastoria şehrinde saat 09.17 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 8.86 kilometre derinliğinde yaşandığı aktarıldı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 2, 2023
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Kastoria, Dytiki Makedonia (Yunanistan)
Tarih:2023-09-02
Saat:09:17:51 TSİ
Enlem:40.354 N
Boylam:20.784 E
Derinlik:8.86 km
Detay:https://t.co/WfkYoZ0dMP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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