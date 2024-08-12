Stajyer doktor tecavüze uğrayıp öldürüldü, doktorlar operasyonları durdurarak greve gitti!

Yayınlanma: 12.08.2024 - 16:25

Güncelleme: 12.08.2024 - 16:25

NDTV televizyonunun haberine göre, Hindistan'da doktorlar, 32 yaşındaki stajyer doktorun cansız bedeninin 9 Ağustos'ta Kalküta'daki bir hastanede bulunmasının ardından grev başlattı.

Acil olmayan cerrahi operasyonları süresiz durdurma kararı alarak greve giden doktorlar, ayrıca sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanmasını talep etti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Doktorlar, soruşturma sonuçlanana kadar protestolarına devam edeceklerini belirtti.

Polis, olaya ilişkin Sanjoy Roy isimli şüphelinin gözaltına alındığını ve şahsın, stajyer doktorun çalıştığı ve cansız bedeninin bulunduğu hastaneye sık sık gelen bir kişi olduğunu duyurdu.