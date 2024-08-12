Stajyer doktor tecavüze uğrayıp öldürüldü, doktorlar operasyonları durdurarak greve gitti!

Hindistan'ın Yeni Delhi, Mumbai, Kalküta ve diğer bazı şehirlerinde doktorlar, bir stajyer doktorun tecavüze uğrayıp öldürülmesini protesto etmek için "acil olmayan cerrahi operasyonları" süresiz durdurma kararı alarak greve gitti.

AA
Yayınlanma: 12.08.2024 - 16:25
Stajyer doktor tecavüze uğrayıp öldürüldü, doktorlar operasyonları durdurarak greve gitti!
Abone Ol google-news

NDTV televizyonunun haberine göre, Hindistan'da doktorlar, 32 yaşındaki stajyer doktorun cansız bedeninin 9 Ağustos'ta Kalküta'daki bir hastanede bulunmasının ardından grev başlattı.

Acil olmayan cerrahi operasyonları süresiz durdurma kararı alarak greve giden doktorlar, ayrıca sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanmasını talep etti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Doktorlar, soruşturma sonuçlanana kadar protestolarına devam edeceklerini belirtti.

Polis, olaya ilişkin Sanjoy Roy isimli şüphelinin gözaltına alındığını ve şahsın, stajyer doktorun çalıştığı ve cansız bedeninin bulunduğu hastaneye sık sık gelen bir kişi olduğunu duyurdu.


Hindistan haberleri grev haberleri Doktor haberleri

İlgili Haberler

Hindistan'da tapınakta izdiham çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti!

Hindistan'da tapınakta izdiham çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti!
Hindistan'dan hava savunma sistemi siparişi vermişti: Yıl sonuna kadar teslim alacak

Hindistan'dan hava savunma sistemi siparişi vermişti: Yıl sonuna kadar teslim alacak
Bangladeş’te tansiyon zirvede: Başbakan istifa etti, Hindistan’a kaçtı...

Bangladeş’te tansiyon zirvede: Başbakan istifa etti, Hindistan’a kaçtı...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler