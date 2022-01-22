Tanzanya'da 1 ayda 62 binden fazla hayvan kuraklıktan öldü
Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da, kuralık nedeniyle 1 ayda 62 binden fazla hayvanın öldüğü bildirildi.
Simanjiro Bölgesi Konsey Başkan Yardımcısı Sendeu Laizer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuraklığın, bölge halkının hayatını olumsuz etkilediğini belirtti.
Tanzanya'da son 1 ayda 62 binden fazla büyük ve küçükbaş hayvanın kuraklık nedeniyle öldüğünü kaydeden Laizer, "Bu, korkunç bir durum" ifadelerini kullandı.
Laizer, hayvanlarını korumak isteyen insanların başka bölgelere göç ettiğini söyledi.
Bölge halkından Laurent Saning de böyle kötü bir durumun daha önce hiç yaşanmadığını belirterek su ve otlak sıkıntısı nedeniyle hayvanların çok zayıfladığına dikkati çekti.
Tanzanya'nın kuzeyinde yağış miktarı yüzde 35 azalırken bu durum son 10 yılın en düşük seviyesi olarak gösteriliyor.
Video Haberler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Ozan Çolakoğlu'ndan Gülşen'e destek
- Zamlar tepki çekmişti: Aidat sorunu Meclis'e taşındı
- Sefaköy'de İETT otobüsü kazası: 5 yaralı
- İstanbul'da operasyon: Gözaltılar var
- ABD'nin güvenlik yardımı Ukrayna'da
- Kılıçdaroğlu, Kamer Genç’i andı
- 40 günlük bebek ölü bulundu
- ADD'den Erdoğan'a 'tehdit' tepkisi
- Tanzanya'da 1 ayda 62 binden fazla hayvan öldü
- Kerem Bürsin: Tuvalet temizledim, otoparkta uyudum