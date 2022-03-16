Tayvan lideri Tsai Ing-wen: 'Ukrayna’da yaşanan işgale karşı birlik olmalıyız'

16 Mart 2022 Çarşamba, 10:31

Tayvan devlet başkanı Tsai Ing-wen, başkent Taipei’de düzenlenen Holokost kurbanlarını anma törenine katıldı. Tsai Ing-wen törende Ukrayna ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Tayvan lideri "Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının 2. Dünya Savaşı’nda yaşanan Yahudi Soykırımı'ndan izler taşıyor. Soykırımın yeniden tekrarlanmaması için otoriter rejimlere fırsat verilmemesi gerekiyor. Eğer tarihten ders almazsak, aynı hataları tekrarlarız. Ukrayna’da yaşanan işgale karşı birlik olmalıyız. Demokrasi ve özgürlük için ortak çalışmalıyız" dedi.

Törende konuşan diğer bir isim olan Alman Enstitüsü Genel Müdürü Jörg Polster ise Ukrayna’da hedef alınanların arasında Yahudi sivillerin de olduğunu belirterek Rus saldırılarına karşı birlikte mücadele etme mesajı verdi.