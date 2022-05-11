Togo'da terör saldırısı: 8 asker öldü

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:43

Togo'nun Burkina Faso sınırında orduya yönelik terör saldırısı düzenlendi.

Ülkenin kuzeyinde yer alan Koundjouare kantonunda konuşlu askerler kimliği belirsiz silahlı kişilerce pusuya düşürüldü.

Terör saldırısında resmi olmayan rakamlara göre 8 asker hayatını kaybetti, çok sayıda asker yaralandı.

Togo Savunma Bakanlığı saldırıyı doğrularken ölü ve yaralı sayısına ilişkin açıklamada bulunmadı.