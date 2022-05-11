Togo'da terör saldırısı: 8 asker öldü
Togo'da düzenlenen terör saldırısında 8 asker öldü.
Togo'nun Burkina Faso sınırında orduya yönelik terör saldırısı düzenlendi.
Ülkenin kuzeyinde yer alan Koundjouare kantonunda konuşlu askerler kimliği belirsiz silahlı kişilerce pusuya düşürüldü.
Terör saldırısında resmi olmayan rakamlara göre 8 asker hayatını kaybetti, çok sayıda asker yaralandı.
Togo Savunma Bakanlığı saldırıyı doğrularken ölü ve yaralı sayısına ilişkin açıklamada bulunmadı.
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