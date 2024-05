Trump ve Biden canlı yayında ilk kez kozlarını paylaşacak

Yayınlanma: 16.05.2024 - 09:43

Güncelleme: 16.05.2024 - 09:43

ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 27 Haziran ve 10 Eylül tarihlerinde iki kez tartışacak.

Biden sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Dediğiniz gibi: her yerde, her zaman, her zaman" dedi.

"EN KÖTÜ TARTIŞMACI"

Trump Biden'ı şimdiye kadar karşılaştığı "en kötü tartışmacı" olarak nitelendirdi. Sosyal medyada "Haziran ve Eylül aylarında önerilen iki zamanda Sahtekar Joe ile tartışmaya hazır ve istekliyim" paylaşımında bulundu.

CNN, ilk münazaranın Atlanta'daki stüdyolarında seyircisiz olarak yapılacağını ve sunucular Jake Tapper ve Dana Bash tarafından yönetileceğini söyledi. Georgia, Kasım ayının en çekişmeli eyaletlerinden biri.

Adaylar ayrıca 10 Eylül'de ikinci bir münazaraya ev sahipliği yapacak olan ABC'nin davetini de kabul etti. Cumhuriyetçi Ulusal Kongre'den sonra Temmuz ayı için ayrı bir başkan yardımcılığı münazarası önerildi.

İki taraf arasındaki ana fark, tartışma şartlarında kaldı. Biden, bu iki tartışmaya katılacağını belirtirken, Trump ise iki tartışmadan fazlasını istedi ve heyecan katmak amacıyla bunun daha büyük bir yerde yapılmasını önerdi.

KENNEDY DE ADAY OLACAK

Bağımsız ABD başkan adayı Robert F. Kennedy Jr, X'te yaptığı yeni bir paylaşımda, 20 Haziran son tarihinden önce CNN tartışmasına katılmak için gerekli kriterleri karşılayacağını iddia etti. Bu kriterleri sağlayıp sağlayamayacağı ise belirsizliğini koruyor.

CNN, münazara adaylarının 270 seçim oyu barajına ulaşmak için yeterli sayıda eyalet oy pusulasında yer almasını ve kayıtlı veya muhtemel seçmenlerle yapılan dört ayrı ulusal ankette en az %15 oy almasını şart koşuyor. Yeni bir Reuters/Ipsos anketi Amerikalıların sadece %13'ünün Kennedy'ye oy vereceğini gösteriyor.

Günün erken saatlerinde Kennedy, Biden ve Trump'ın "kazanacağımdan korktukları için beni münazaralarının dışında tutmaya çalıştıklarını" söyledi.

"ADAYLARIN TAM KONTROLE SAHİP OLMADIKLARI ANLAR"

Biden'ın yardımcıları, münazaraların Trump'ın kürtaj da dahil olmak üzere siyasi zaafları olarak gördükleri konulardaki tutumlarını açığa çıkararak ona zarar verebileceğini düşünüyor.

Trump'ın yardımcıları, Biden'ın seçmenlerin 81 yaşındaki başkanın yaşıyla ilgili kaygılarını artırabilecek söz sürçmelerine eğilimli olduğunu düşünüyor. İlk münazara yapıldığında Trump 78 yaşında olacak.

Northeastern Üniversitesi'nde emeritus profesör olan ve "Başkanlık Münazaraları" kitabını yazan Alan Schroeder, "Her iki aday da yaşları nedeniyle şimdiye kadar olduğundan daha fazla inceleme altında olacaklar" dedi. Schroeder münazarayı "adayların tam kontrole sahip olmadığı yegane anlardan biri" olarak nitelendiriyor.

DETAYLAR ÜZERİNDE ÇALIŞILACAK

Biden'ın kampanyasından gelen ilk resmi tartışma önerisi, uzun yıllardır süren üç sonbahar tartışmasının geleneğini bir kenara bırakarak, Trump ve Biden kampanyalarının doğrudan kurallar üzerinde müzakere etmesini istedi. Kampanya sözcüsü Michael Tyler, tartışma formatı ve konuları üzerinde bazı detayların daha çalışılması gerektiğini belirtti.

Biden, anketlerde geri düşmesine rağmen tartışmaları kabul ederek, önemli eyaletlerdeki durumunu güçlendirmek için bilinçli bir risk aldığını gösterdi. Trump ise, rakipleriyle tartışmayı reddettiği Cumhuriyetçi ön seçimlerinden sonra, Biden'ı bire bir tartışmaya davet etti ve bazı eyaletlerde erken oy verme başlamadan önce tartışmaların yapılması gerektiğini savundu. Ayrıca, tartışmanın iki saat sürmesi ve her iki adayın da ayakta durması gerektiğini önerdi.

Biden'ın ekibi, daha önce yalnızca belirli ağların tartışmalara ev sahipliği yapmasını istedi. Bu ağlar arasında CNN, Telemundo, CBS News ve ABC News bulunuyordu. Biden ekibi, Trump'ın daha fazla tartışma talebini kabul etmeyeceklerine dair bir işaret vermedi.

"SEÇMENLER İÇİN YARARLI OLMASI GEREKİYOR"

Biden, 1988'den bu yana Başkanlık Tartışmaları Komisyonu tarafından düzenlenen geleneksel tartışmalara katılmayacağını açıkladı. Trump da komisyonu bypass etmek istediğini ifade etti.

Biden kampanyası, tartışmaların Amerikalı seçmenler için yararlı olması gerektiğini, partizanların ve bağışçıların yüz yüze izleyici olarak katılmasının eğlence yerine ciddi bir tartışma olması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, Biden'ın kampanyası erken oylama başlamadan önce ve Robert F. Kennedy Jr.'ın veya diğer bağımsız veya üçüncü taraf adayların katılımı olmadan gerçekleşecek bir tartışma için baskı yaptı.