Trump korkusu derinleşiyor

09 Mayıs 2024 Perşembe

ABD başkanlık seçimlerine altı ay kala Demokratik Parti saflarında, medya, düşünce kuruluşlarında, hatta üniversite çevrelerinde Trump korkusu büyüyor. Bir New York Times yazarı, bu çevrelerde, birçok insanın, “Trump başkan olursa, rakiplerinden intikam alacak” inancıyla ABD’yi terk etmeyi planladıklarını aktarıyor.

TRUMP KAZANABİLİR

Trump, hakkında, mali, ahlaki istismar, rüşvet, ulusal güvenlik ihlali, halkı isyana kışkırtma iddialarıyla açılan, aleyhinde sonuçlar vermeye başlayan davalara karşın kamuoyu yoklamalarında Biden’ın 1-2 puan önünde gidiyordu. Sonra İsrail’in Gazze soykırım girişimi geldi, Biden’ın ısrarla İsrail’i destekleme tavrı hem Demokratik Parti saflarında hem de genelde Demokratlara oy veren gençler, Arap kökenli seçmen arasında büyük hoşnutsuzluk yarattı. Şimdi, CNN’in geçen hafta açıklanan bir kamuoyu yoklamasına göre Trump yüzde 49 ile Biden’ın 6 puan önünde görünüyor.

Demokratik Parti entelijansiyası, Biden’ın dev mali kaynaklarına sahip seçim makinesi, hakkındaki tüm utanç verici davalara karşın popülaritesi gerilemeyen Trump’ı nasıl durdurabileceklerini bilemiyor. Gazze soykırımından sonra yoğunlaşan üniversite olayları, protesto gösterileri de bu kesimin en azından oy vermekte isteksiz davranabileceğini düşündürüyor. Buna karşılık Trump’ın seçim makinesinin çok yoğun biçimde örgütlenmeye, seçmenini sandığa götürmek, Demokrat Parti seçmenini engellemek için türlü yollar geliştirmeye başladığı görülüyor. Gazze konusunda, bu kesimde bir bölünmüşlük yok; Cumhuriyetçi Parti seçmeni esas olarak İsrail’i destekliyor; Trump’ın çekirdek seçmeniyse zaten Hıristiyan-Siyonist, faşist eğilimli dinci fanatik çevrelerden oluşuyor.

KORKU GERÇEK AMA...

Demokratik Parti çevreleri, bürokraside Trump yanlısı olmayan personel korkmakta haklı. Time dergisinin gerçekleştirdiği uzun söyleşide (30.04.2024) Trump’ın cevaplarına bakmak yeterli. Trump “geçen sefer” deneyimsiz olduğunu kabul ediyor. Çok iyi kalpli davrandığını iddia ediyor. Bu kez “Emrime uymayanı hemen kovacağım... Daha acımasız olmaya kararlıyım” diyor. Trump, bürokrasiyi, yargıyı yeniden şekillendirmeye, geçen sefer işlerini zorlaştıran personeli tasfiye etmeye, denetleme organlarının gücünü kırmaya kararlı. Yasama ve yargının başkana tabi olduğu birleştirilmiş, güçlendirilmiş adeta sultanlık gibi bir başkanlık kurmak istiyor. Trump 11 milyon izinsiz göçmeni sınır dışı edecek, göçmenleri toplama kamplarına dolduracak. Bu amaçla ırkçılığı, milliyetçiliği daha da kışkırtacağını düşünmek yanlış olmaz. Trump, polisin yanında Ulusal Muhafızları yaygın biçimde kullanacak, gerekirse orduyu da devreye sokacakmış. 6 Ocak ayaklanmasına katılanları, ceza almış “dostlarını” da affetmeye kararlı.

Trump, eyaletlerin, kürtaja konan sınırlamaları uygulamasına dikkat edecek, denetimi yoğunlaştıracak ama Pandemi Önleme Kurumunu kapatacak. Trump, kendisine açılan davaların savcılarını, hâkimlerini, aleyhinde tanıklık edenleri de cezalandırmaya kararlı görünüyor; rakiplerini soruşturmak üzere bir özel yetkili savcılık oluşturmaktan söz ediyor. Heritage Foundation’ın gündeme getirdiği, Trump yönetiminde kullanmak üzere yetiştirmekte olduğu kimi tahminlere göre 5 bin personeli de düşününce gözümüzün önünde, merkezileşmiş, özel savcılığıyla, kadrolarıyla akılda Hitler’in Gestapo’su gibi bir resim şekilleniyor.

Tehlike gerçek ama son 10 başkanlık seçiminin dokuzunun sonuçlarını önceden bilen (Bush çalmasaydı 2000 seçimlerini de bilmişti) tarihçi Prof. Dr. Allan J. Lichtman, halen Biden’ın kazanma şansının daha yüksek olduğunu düşünüyor. Lichtman, öngörülerini, “Geride kalmaya başlayan bir anın kesitini sunuyorlar” dediği kamuoyu yoklamalarına dayandırmıyor; onların yerine, kendi oluşturduğu, “ekonomik performans, politik girişimler, sosyal huzursuzluk, başkanlık skandalı ve dış ilişkilerdeki başarı ve başarısızlıklar gibi ulusal meselelere odaklanan” 13 göstergeye odaklanıyor. Bu göstergelerden altısı iktidardakinden yana dönerse, rakibi kaybediyor. Lichtman, halen iki göstergenin Biden’dan yana olduğunu, dört göstergenin de o yönde eğilmeye başlamış olduğunu düşünüyor. Lichtman kesin tahminini ağustos sonunda açıklayacakmış.

