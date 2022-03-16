Türk heyeti, ABD Ticaret Bakanlığı'nı ziyaret etti
Türkiye'den üst düzey yetkililer, parlamento üyeleri ve iş insanlarından oluşan heyet, ikili ekonomik ilişkileri görüşmek üzere ABD Ticaret Bakanlığı'na ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda ABD'ye gelen heyet, Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi çerçevesinde bir dizi görüşme gerçekleştirdi.
Türkiye'den üst düzey yetkililer, parlamento üyeleri ve iş insanlarından oluşan heyet, Washington'daki temaslarının ikinci durağı olarak ABD Ticaret Bakanlığı'nı ziyaret etti.
Türk heyeti, ABD Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle ticari diplomasi ve ikili ekonomik ilişkiler konusunda görüşmeler yaptı.
Ziyarete, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AKP Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir, TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak, TİM Marka Konseyi Başkan Yardımcısı Süleyman Orakçıoğlu ve TOBB Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu'nun yanı sıra İstikbal Mobilya Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük ile Aynes AŞ Genel Müdürü Murat Hocalar katıldı.
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