Türkiye'den taraflara 'arabuluculuk' çağrısı: Şu anda müzakereye ilişkin bir umut yok

Rus basınına konuşan Cumhurbaşkanlığı yönetiminden bir yetkili, Ankara'nın, Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne yönelik görüşmelerin yeniden başlaması için şu anda bir umut görmediğini, ancak her türlü arabuluculuğa hazır olduğunu belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2023 - 13:16
Türkiye'den taraflara 'arabuluculuk' çağrısı: Şu anda müzakereye ilişkin bir umut yok
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Cumhurbaşkanlığı yönetiminden bir yetkili, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin RIA Novosti'ye konuştu.

Yetkili, Ankara'nın, Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne yönelik görüşmelerin yeniden başlaması için bir umut görmediğini, ancak her türlü arabuluculuğa hazır olduğunu söyledi.

Yetkili, "Şu anda maalesef müzakere sürecine ilişkin herhangi bir umut görmüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın (Erdoğan'ın) defalarca vurguladığı gibi barış sürecinin kaybedeni olmayacaktır, bu nedenle her düzeyde müzakere sürecinin yeniden başlatılması ve sürdürülebilir bir ateşkesin tesis edilmesi çağrısında bulunmaya devam ediyoruz. Eğer taraflar hazırsa biz de her türlü arabuluculuğu yapmaya hazırız" dedi.

"SONUÇ ALINMAMASI ENDİŞE VERİCİ"

Tahıl anlaşmasının yeniden başlatılmasına ilişkin görüşmelerden sonuç alınamamasının Ankara'yı "endişelendirdiğini" kaydeden yetkili, "Sonuç alınamaması elbette bizim için endişe kaynağı" ifadelerini kullandı.

Yetkili ayrıca, Ankara'nın, tahıl anlaşmasının yeniden başlatılması noktasında girişimlerini sürdüreceğini belirtti.


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