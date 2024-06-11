Ukrayna, bir Rus destroyerinin Barents Denizi'nde alev aldığını iddia etti

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Dmytro Pletenchuk, dün gece Rus anti-denizaltı gemisi “Admiral Levchenko”nun bir motorunun arızalanması üzerine Barents Denizi'nde alev aldığını ileri sürdü.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 11.06.2024 - 13:23
Ukrayna, bir Rus destroyerinin Barents Denizi'nde alev aldığını iddia etti
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Ukrayna Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Dmytro Pletenchuk, dün gece Rus anti-denizaltı gemisi “Admiral Levchenko”nun Barents Denizi'nde alev aldığını iddia etti.

Rus Destroyeri Amiral Levchenko'nun “birkaç yüz mürettebat” taşıyor olabileceğini savunan Pletenchuk, geminin bir motorunun arızalanması üzerine alev aldığını ileri sürdü.

Pletenchuk, gemide yüzlerce mürettebatın bulunduğunu belirterek, bunların “hayatta kalma mücadelesi” verdiğini savundu.

Pletenchuk, gemideki yangının nedeninin Ukrayna'nın yaptırımları olduğunu ve bu nedenle Rus Donanmasının “(Ukrayna'nın) Mykolaiv kentinde üretilen motorlara kendi başına” hizmet veremediğini söyledi.

Rusya'dan, Ukrayna'nın iddiasına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Rusya'nın, Sovyet dönemi donanma gemilerinin birçoğu Ukrayna'nın liman kenti Mykoliav'da inşa edilmiş ve bakımları burada yapılmıştı.

Ukrayna ordusuna göre, Aralık 2023 itibariyle Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun yaklaşık yüzde 30'u imha edildi.


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