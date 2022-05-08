Ukraynalı anneler, anneler gününde işgale dair açıklamalarda bulundu
Rus işgalinin devam ettiği Ukrayna'da anneler, anneler günü mesajı verdi.
Rusya'nın başlattığı işgalin ortasında anneler günü sebebiyle Ukraynalı anneler, acı dolu mesajlar paylaştı. İşgalin başladığı günden bugüne kendi hayatlarındaki kötü tecrübeleri paylaşan anneler, işgaldeki saldırıları "Şok" ve "Kabus" olarak nitelendiriyor.
Ukraynalı anne Tatyana Donets, evinin 17 Mart'ta bombalandığını belirterek, "Komşularımın çocukları evlerinin bodrum katında saklanıyordu. Ben de onlara yemek götürdüm. Döndüğümde evimiz bombalanmıştı. Erken evime dönseydim hayatta kalmazdım. Tanrı beni ve ailemi korudu" dedi.
Saldırılar esnasında "şok" yaşadıklarını anlatan Donets, "Gündüzleri dışarda evimizden kalan enkazları temizliyoruz. Geceleri ise karşı komşumuzun evinde kalıyoruz. Hayat boyunca elde ettiğimiz eşyaların tamamı yandı." diye konuştu.
Donets, oğlu ile torununu merak ettiğini vurgulayarak, "Savaşta geleceğimizin umudu olan gençler öldü. Ailemin hayatta kalması, her şeyden önemlidir. Hiçbir annenin çocukları için acı çekmesini ve ağlamasını istemiyorum. Tüm dünyada barışın olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
"OĞLUMU SALDIRILARDA KAYBETTİM"
Kiev bölgesindeki İrpin kenti sakini Lyudmila Nisçenets, Rus saldırılarında 44 yaşındaki oğlunu kaybettiğini anlatarak, "Yan evde akrabalarımız yaşıyor. Onların evine bir füze isabet etti. Oğlum da teyzesini kurtarmaya koştu ancak evimizin bahçesine de bir füze geldi. Füzeden bir parça kafasına denk geldi. Oğlumu elimde kaybettim. Hayatın benim için bir anlamı kalmadı" dedi.
Eşinin de saldırılarda yaralandığını anlatan Nisçenets, akrabalarının çocuklarının orduda savaştığına dikkati çekerek, "Genç olsaydım, elime silah alıp orduya katılırdım. Kendi oğlumu artık göremem ancak anneler için çocuklarının hayatta kalmalarını diliyorum. Savaşan askerlerimizin de sapasağlam evlerine dönmelerini istiyorum." şeklinde konuştu.
Nisçenets, Rus ordusunu kendi topraklarına davet etmediklerini vurgulayarak, "Rusların bize neden saldırdıklarını hala anlamış değilim. Oğlumun ölmesini affetmem. Kahrolsun topraklarımıza saldıranlar" ifadelerini kullandı.
"ÜLKEMİZE YAPILANLAR VAHŞET"
Ukraynalı anne Tatyana Slyuserenko ise saldırılarda "kabus" yaşadıklarını anlatarak, "Olanları hala kabullenemedik. Çocuklarımız için çok korktuk. Çocuklarımıza yapılanlar affedilmez" dedi.
Savaşın Ukraynalıların birliğini sağladığını söyleyen Slyuserenko, Rus ile Ukrayna halklarının arasındaki bağın tamamıyla koptuğunu vurgulayarak, "Ülkemize yapılanlar, vahşettir. Bize saldıranlar insan değil." şeklinde konuştu.
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