Ukraynalı kadın şaşkına döndü: Yakınına füze isabet etti

10 Ekim 2022 Pazartesi, 11:05

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de caddede yürüyen bir kadın, kendini patlamaların ortasında buldu.

Kadın, meydana gelen ilk patlamalara ilişkin, "Ellerim titriyor çünkü füzeyi az önce gökyüzünde gördüm ve duydum" dedi.

WATCH: Ukrainian girl was filming in Kyiv when a Russian missile hit across the street pic.twitter.com/5V9sLEFNu9 — BNO News (@BNONews) October 10, 2022

Kadın, yürümeye devam ederken aniden çevresine bir füze isabet etti. O anlar kameraya yansırken, kadının endişeleri de gözle görüldü.