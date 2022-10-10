Ukraynalı kadın şaşkına döndü: Yakınına füze isabet etti

Ukraynalı bir kadın caddede yürürken kayıt yaptığı esnada, patlamalara canlı şahit oldu.

cumhuriyet.com.tr
10 Ekim 2022 Pazartesi, 11:05
Ukraynalı kadın şaşkına döndü: Yakınına füze isabet etti
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de caddede yürüyen bir kadın, kendini patlamaların ortasında buldu.

Kadın, meydana gelen ilk patlamalara ilişkin, "Ellerim titriyor çünkü füzeyi az önce gökyüzünde gördüm ve duydum" dedi.

Kadın, yürümeye devam ederken aniden çevresine bir füze isabet etti. O anlar kameraya yansırken, kadının endişeleri de gözle görüldü.


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