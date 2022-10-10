Ukraynalı kadın şaşkına döndü: Yakınına füze isabet etti
Ukraynalı bir kadın caddede yürürken kayıt yaptığı esnada, patlamalara canlı şahit oldu.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de caddede yürüyen bir kadın, kendini patlamaların ortasında buldu.
Kadın, meydana gelen ilk patlamalara ilişkin, "Ellerim titriyor çünkü füzeyi az önce gökyüzünde gördüm ve duydum" dedi.
WATCH: Ukrainian girl was filming in Kyiv when a Russian missile hit across the street pic.twitter.com/5V9sLEFNu9— BNO News (@BNONews) October 10, 2022
Kadın, yürümeye devam ederken aniden çevresine bir füze isabet etti. O anlar kameraya yansırken, kadının endişeleri de gözle görüldü.
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