Ülke basını gündeme getirmişti... Başbakan iddiaları yalanladı
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in ülkesine savaş açacağı yönündeki haberleri yalanladı.
Başbakanlık medya ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Mikati'nin İsrail'in Lübnan'a geniş çaplı saldırı başlatacağına yönelik uyarılar aldığına dair haberler ve iddialar bulunduğunu, ancak bunun gerçeği yahsıtmadığı, bu haberlerin "Lübnan'a yönelik baskılar kapsamında" yayıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Mikati'nin Lübnan'ın güneyine yönelik İsrail saldırılarını durdurmak üzere "kapsamlı diplomatik temaslar" yürüttüğü belirtildi.
Lübnan'da Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen el-Ahbar gazetesinin bazı kaynaklara dayandırdığı haberde, başkent Beyrut'a gelen yabancı konukların çoğunun İsrail'den ciddi bir tehdit olacağı yönünde endişelerini vurguladıkları ifade edilmişti.
Haberde, İngiltere'nin, haziranın ortasında İsrail'in bir saldırı düzenleyebileceğine dair Lübnan makamlarını uyardığı belirtilmişti.
Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.
Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.
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