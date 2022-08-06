Ürdün'den İsrail'e çağrı: Gazze'ye yönelik saldırılar sonlandırılsın

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:33

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, uluslararası toplumdan Gazze'deki tırmanışa engel olmak ve Filistin halkını korumak için acil ve etkin bir şekilde harekete geçmesi talep edildi.

İsrail'e Gazze saldırılarını derhal sonlandırma çağrısı yapılan açıklamada, İsrail'in tırmanışının ve sivilleri korkutmanın tehlikeli sonuçları konusunda uyarıda bulunularak, bunların sadece gerilimi ve şiddeti artıracağı, umutsuzluğu katlayacağı belirtildi.

Gazze'deki sorunun çözümü ve şiddetin tırmanmasını önlemenin yolunun, iki devletli çözüm temelinde adil bir barışı sağlamak için müzakere masasına dönerek, gerçek bir siyasi ufuk bulmaktan geçtiği kaydedildi.

Ayrıca sorunu çözmenin yolunun, Gazze Şeridi'ndeki haksız ablukanın kaldırılması, buradaki insani ihtiyaçların derhal ele alınması ve uluslararası hukuka ve meşru kararlara saygı gösterilmesi olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu, dün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketi'ne ait merkezleri vurduğunu açıklamıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.