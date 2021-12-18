Washington Post yazdı: Erdoğan'ın 'sultan çıplak' çıkmazı
Dünya basını, Türk Lirası’ndaki rekor değer kaybını yakından takip ediyor. Washington Post’ta yayınlanan makalede, “döviz krizinin üzerine benzin döken” Erdoğan’ın koltuğunu kaybetme tehlikesi yaşadığı vurgulandı.
ABD merkezli Washington Post, Türk Lirası'nın karşılaştığı sert değer kaybıyla ilgili haberinde, marketlerdeki fiyatların neredeyse her gün değiştiğini, halkın ayın sonunu getiremediğini ve uzmanların durumdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu gördüğünü yazdı.
Sözcü'nün aktardığına göre, Anthony Faiola imzalı yorum yazısında, “Otokrat Erdoğan, fiilen finansal ortodoksiye savaş açtı, ekonomistler tam tersini yapması gerektiğini söylerken faizleri düşürerek döviz krizi yangınının üzerine benzin döktü” dendi.
"ÇEVRESİNDEKİLER HEP EVET DİYOR"
“Ekonomi okuduğunu iddia eden Erdoğan, en iyisini bildiğini söylüyor. Türklerden sabırlı olmalarını istiyor” yorumunun yer aldığı yazıda, perşembe günü faizin yeniden düşürülmesiyle Türk Lirası'nın rekor düşüş yaşadığına dikkat çekildi.
Yazıda, eleştirmenlere göre, kendisini sorgulayan hükümet yetkililerini görevden alan Erdoğan'ın çevresinde kendisine hep “Evet” diyen kişiler olduğu öne sürüldü. Erdoğan'ın Merkez Bankası'ndaki “özgür düşünen” bazı yetkilileri görevden almasının, uzmanların Cumhurbaşkanı'nın kulağına “Sultan çıplak” diyen kimse kalmadığını düşünmesine yol açtığı ifade edildi.
"KOLTUĞUNU KAYBEDEBİLİR"
Makalede, son süreçte analistlerin, Erdoğan'ın finansal çılgınlıklarının koltuğunu kaybetmesine yol açabileceğini düşünmeye başladığı kaydedildi.
Ekonomik krizlerin tehlikeli olabileceği belirtilen yazıda, şu ifadeler yer aldı:
“2001'deki yıkıcı döviz çöküşü ve borç krizinde, iki haftada beş devlet başkanı değiştiren Arjantinlilere sorun. Türkiye henüz o noktada değil. Bunun, daha yönetilebilir dış borç gibi bir dizi nedeni var. Yine de Erdoğan gibi otoriter liderler sürekli olarak ekonomik kaos ortamında koltuğu kaybeder.”
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