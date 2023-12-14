Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin ülkeye girişini yasaklıyor!

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, aşırılık yanlısı yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin, Filistinli sivilleri hedef alıp öldürdüğünü belirterek, bunların İngiltere'ye girişinin yasaklanacağını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 14.12.2023 - 13:58
Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin ülkeye girişini yasaklıyor!
Abone Ol google-news

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, X hesabından yaptığı paylaşımda, aşırılık yanlısı yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin, Filistinli sivilleri hedef alıp öldürmesinin İsrailli ve Filistinliler için güvenlik ve istikrarı tehlikeye soktuğunu belirtti.

İsrail'in söz konusu saldırıları durdurmak ve faillerden hesap sormak için gerekli adımları atması gerektiğini vurgulayan Cameron, "Ülkemizin bu korkunç eylemleri düzenleyenlere ev sahipliği yapmaması için yerleşimci şiddetinin sorumlularının İngiltere'ye girişini yasaklıyoruz" ifadesini kullandı.


ingiltere

İlgili Haberler

İngiltere'nin Rusya 'itirafı' ortalığı karıştırdı

İngiltere'nin Rusya 'itirafı' ortalığı karıştırdı
Küresel piyasalarda gözler Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararına çevrildi

Küresel piyasalarda gözler Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararına çevrildi
İngiltere'de sığınmacıları Ruanda'ya göndermeyi amaçlayan planın ilk aşaması onaylandı, yeni plan neleri içeriyor?

İngiltere'de sığınmacıları Ruanda'ya göndermeyi amaçlayan planın ilk aşaması onaylandı, yeni plan neleri içeriyor?

En Çok Okunan Haberler