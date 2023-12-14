Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin ülkeye girişini yasaklıyor!
İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, aşırılık yanlısı yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin, Filistinli sivilleri hedef alıp öldürdüğünü belirterek, bunların İngiltere'ye girişinin yasaklanacağını açıkladı.
İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, X hesabından yaptığı paylaşımda, aşırılık yanlısı yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin, Filistinli sivilleri hedef alıp öldürmesinin İsrailli ve Filistinliler için güvenlik ve istikrarı tehlikeye soktuğunu belirtti.
İsrail'in söz konusu saldırıları durdurmak ve faillerden hesap sormak için gerekli adımları atması gerektiğini vurgulayan Cameron, "Ülkemizin bu korkunç eylemleri düzenleyenlere ev sahipliği yapmaması için yerleşimci şiddetinin sorumlularının İngiltere'ye girişini yasaklıyoruz" ifadesini kullandı.
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