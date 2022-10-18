Yemek, giyim kuşam, seyahat; Çin’in değişimle dolu 10 yılı
Moda tasarımcısı Chu Yan’ın stüdyosu, aralarından bir tanesi Beijing Kış Olimpiyatları’na da damgasını vurmuş olan geleneksel Çin kıyafetlerinden oluşan takımlarla dolu.
Geleneksel Çin giysilerinin yeniden yaratılmasına ve tarihi öğelere
modern bir dokunuş eklenmesine yönelik çalışmalarıyla tanınan moda tasarımcısı Chu Yan, Beijing Moda
Teknolojisi Enstitüsü’nde ders veriyor ve kendi stüdyosuna sahip.
Bir zamanlar eski seramiklerde
yaygın olarak bulunan hibrit bir çiçek deseni olan "Bao Xiang Hua"
ile kar tanesi imgelerini harmanlayan Chu, “dünyaya modern Çin estetiğini
getireceğine” inandığı uluslararası bir sahne olan Beijing Kış
Olimpiyatları’nın madalya törenine yönelik tasarımlar üzerinde çalıştı.
Chu,
“Daha 12 yaşındayken bir dergide moda yazıları okuduğumda büyük bir zevk aldım
ve hayatımı bir tasarımcı olmak üzerine kurdum” diyor. Farklı ülkelerde moda
üzerinde kapsamlı çalışmalar yürüten Chu, zaman içerisinde geleneksel Çin
kıyafetlerine karşı büyük bir ilgi duymuş.
Chu'nun kariyeri, “guochao” veya Çin Şıklığı olarak bilinen bir trend
olan ve geleneksel Çin tarz ve kültürünü bünyesinde barındıran yerli marka ve
ürünlerin popülaritesinde yaşanan artışa dayanarak geçtiğimiz 10 yılda büyük
bir gelişme kaydetti.
Chu, “Yeni nesil
tasarımcılar, sadece dünyaya Çin güzelliğini göstermekle kalmayacak aynı
zamanda küresel modaya da önderlik etmeyi amaçlayarak yüksekleri hedefleyecek”
diyor.
DAHA
İYİYE DOĞRU DEĞİŞİMLER
Hızla
geçip giden son 10 yıl, Çin insanının giyim kuşamında büyük değişiklikler
yarattı. Yüksek moda ürünler satan mağazalar, zengin alıcılardan yana bir
sıkıntı çekmiyor. Uzun zamandır cazibe listesinde bulunan Qipao (elbise) ve
Tang takımlarına şimdi de bir çeşit geleneksel giysi olan Hanfu eklendi.
Medya
Araştırma verileri, her biri tarihi bir diziden çıkıp gelmiş gibi görünen
sosyal medya fenomenleri ve internet üzerinden canlı yayın yapanların
yaygınlaştırdığı bir trendin etkisiyle Hanfu satışlarının 2015’den 2020’ye
kadar 190 milyon yuandan (26,76 milyon ABD doları) 6,36 milyar yuana
tırmandığını gösteriyor.
Beijing Tekstil ve Hazır Giyim Derneği Müdür Yardımcısı Wang Wensheng,
“Şu an görülen şey geleneksel Çin kültürünün zengin topraklarında yeşeren
modern bir rönesans. Hazır giyim sektörü kesinlikle daha özgün ve daha usta işi
kreasyonlar görecek” diyor.
Çin’de
GSYİH geçtiğimiz yıl 114 trilyon yuana çıkarak 2012 yılındaki 50 trilyon yuana
göre iki katın üzerinde artış gösterdi. 10 yıl önce 6 bin 300 ABD doları olan
Çin’in kişi başına düşen GSYİH’si ise geçtiğimiz yıl 12 bin ABD dolarına çıktı.
Mali açıdan çok rahat olanlar daha çeşitli seçeneğe sahip bulunuyor.
Bir hotpot zinciri olan Xiabu
Xiabu’da çalışan Zhang Yanmei, hotpot yemeklerinde yaşanan değişimlere işaret
ederek bunları şöyle sıraladı: “Birkaç yıl öncesine kadar o kadar çok lezzet
yoktu. Şimdi Tayland’ın Tom Yum Kung lezzeti, Hindistan’ın köri lezzeti ve
durian tavuk lezzeti var ve bunların tümü kapınıza teslim edilebiliyor.”
Zhang,
yiyecek-içecek sektöründe yeni marka ve zincirlerin ortaya çıkmakta olduğunu ve
işletmelerin yurtdışına açıldığını belirtti.
Geçtiğimiz on yıla baktığımızda seyahat veya ulaşım yöntemlerinin de
değiştiğini görüyoruz. Çin’in kuzeyindeki kömür zengini Shanxi eyaletinin
merkezi Taiyuan’da yaşayan Zhao Qirong elektrikli araçların hızlı yükselişine
bizzat tanıklık etmiş. Bu yılın Haziran ayı itibarıyla Çin’de 10 milyon yeni
enerjili araç bulunuyor.
Zhao
işe gidip gelmesi ve çocukları okula bırakması için karısına da elektrikli bir
otomobil almış. Zhao, “Birçok kişi elektrikli otomobil satın alıyor. Oldukça
uygunlar” diye konuşuyor.
Yüksek hızlı
demiryolu da şaşırtıcı bir süratle gelişen bir başka ulaşım yolu olarak öne
çıkıyor. Beijing Jiaotong Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Okulu başkanı Gao
Liang, “Çin’in yüksek hızlı tren teknolojisi halka fayda sağlamak için
sınırlarını aşarak yeni hedeflere ilerliyor” diyor.
Veriler, 2021 sonu itibarıyla Çin’in toplam demiryolu ve karayollarının
uzunluğuna 2012 yılına göre 1,1 milyon kilometre daha eklendiğini gösteriyor.
BÜYÜMEYE ADANMIŞLIK
Peking Üniversitesi profesörlerinden Gu
Hailiang, geçtiğimiz on yılın yenilikçi, koordineli, yeşil, açık ve paylaşılan
bir kalkınmanın hakim olduğu bir dönem olduğunu ve Çin’in toplumsal ve ekonomik
yaşamında derin değişimler getirdiğini söyledi.
Hailiang, “Bu konseptin kapsamlı ve
doğrulukla uygulamaya konmasıyla Çin, kaliteli büyümeyi daha da ilerletecek ve
rekabet gücünü artıracaktır” dedi.
Çin,
pandemiye rağmen bu yılın Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 2,5 büyüme kaydetti ve daha fazla toparlanma yolunda ilerliyor.
Çin’de 2012’den bu yana yaklaşık
100 milyon kırsal kesim sakini aşırı yoksulluktan kurtuldu. Başarılan muazzam
görevlerden biri de 9,6 milyon kişinin, daha az elverişli bölgelerden daha iyi
bir ortama sahip bölgelere yeniden yerleştirilmesiydi.
Gözlemciler,
Parti liderliğinin gücünü, insan merkezli felsefesinin etkinliğini ve kurumsal
gücünü gösteren Çin’in yoksullukla mücadeledeki bu başarısının insanlık
tarihine damgasını vurduğunu söylüyorlar.
Ulusal Ekonomik ve Toplumsal
Kalkınma için 14. Beş Yıllık Plan (2021-2025) ve 2035 Yılına kadar Uzun Vadeli
Hedefler’in taslağında Çin, gelecek yıllar için insan merkezli yaklaşıma
bağlılığını teyit ederek kalkınmanın insan için ve insana bağlı olduğu ve
faydalarının insanlar tarafından paylaşılması gerektiğine yönelik ısrarını
sürdürdü.
Çin
ileriye dönük olarak da yeni kalkınma hedefleri belirledi ve zenginliğin
herkesçe paylaşılması amacını güderek ortak refahı daha belirgin bir konuma
yerleştirdi.
Zhejiang Gongshang Üniversitesi
Rektörü Yu JianXing, ortak refaha ulaşılması açısından pilot bölge olan Zhejiang eyaletinin bu yönde istikrarlı bir ilerleme kaydettiğini söyledi.
Yu, “Zhejiang’ın uygulamaları, ortak refahı gerçekleştirmenin ne demek olduğuna ilişkin anlayışımızı derinleştirmemize yardım ediyor ve hedefe ulaşmamız için gerekli zemini hazırlıyor” dedi.
Çin’in başkenti Beijing’de düzenlenen Beijing 2022 Kış Olimpiyat Oyunları’nda bir madalya töreninde geleneksel Çin dekoratif öğeleri içeren bir elbise giymiş bir görevli görülüyor, 5 Şubat 2022. (Fotoğraf: Wu Zhuang/ Xinhua)
Çin’in doğusundaki Shanghai’da Güz Ortası Festivali fenerleriyle poz veren, Çin’in geleneksel kıyafetlerinden Hanfu giymiş bir turist görülüyor, 28 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Chen Fei/ Xinhua)
Çin’in iç kesimlerindeki Hubei eyaletinin Wuhan kentinde Beijing-Guangzhou yüksek hızlı demiryolu hattının Beijing-Wuhan bölümünde çalışan bir yüksek hızlı tren görülüyor, 20 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xiao Yijiu/ Xinhua)
Havadan çekilen fotoğrafta Çin’in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou’ya bağlı Changhua kasabasında bulunan bir nehir kıyısının manzarası görülüyor, 26 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xu Yu/ Xinhua)
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