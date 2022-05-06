Yemen ordusu duyurdu: Ateşkesi sürdüreceğiz

06 Mayıs 2022 Cuma, 09:38

Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin basın merkezi ülkede devam eden iç savaşa yönelik açıklamalarda bulundu.

Yemen ordusu, İran destekli Husilerin Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürmesine rağmen kendilerinin ateşkese tam olarak bağlı kalmaya devam edeceklerini açıkladı.

Husilerin, 30 Nisan ile 4 Mayıs arasında 341 ateşkes ihlali yapmakla suçlandığı açıklamada, ihlallerin Marib, Hacce, El-Hudeyde, Taiz, Al-Cevf, Sada, Ed-Dali ve Ebyen cephelerinde gerçekleştiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu ihlallerin, saldırı düzenleme ve sızma girişimlerinde bulunulması, Yemen ve Suudi Arabistan yerleşim yerlerine ve askeri bölgelere 8 balistik ve Katyuşa füzesinin fırlatılması şeklinde yapıldığı kaydedildi.