Yemen ordusu duyurdu: Ateşkesi sürdüreceğiz
Yemen ordusu, ülkede ateşkese tam bağlı kalmayı sürdüreceklerini bildirdi.
Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin basın merkezi ülkede devam eden iç savaşa yönelik açıklamalarda bulundu.
Yemen ordusu, İran destekli Husilerin Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürmesine rağmen kendilerinin ateşkese tam olarak bağlı kalmaya devam edeceklerini açıkladı.
Husilerin, 30 Nisan ile 4 Mayıs arasında 341 ateşkes ihlali yapmakla suçlandığı açıklamada, ihlallerin Marib, Hacce, El-Hudeyde, Taiz, Al-Cevf, Sada, Ed-Dali ve Ebyen cephelerinde gerçekleştiği aktarıldı.
Açıklamada, söz konusu ihlallerin, saldırı düzenleme ve sızma girişimlerinde bulunulması, Yemen ve Suudi Arabistan yerleşim yerlerine ve askeri bölgelere 8 balistik ve Katyuşa füzesinin fırlatılması şeklinde yapıldığı kaydedildi.
Video Haberler
- Trambolinli hırsızlık görenlerini hayrete düşürdü
- Tunca Nehri kenarında 'kakava' kutlaması
- Kilis'te silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
- Çekmeköy’de çarpışan otomobillerden biri iş yerine girdi
- Çocuklarda gizemli virüs telaşı
- Hırsızlık yapanları market sahibi yakaladı
- İzmir'deki yangının gizemi 8,5 yıl sonra çözüldü
- Niğdeli köylü: 'Uzay çağında yaşıyoruz biz'
- 67 saat sonra bulunmuştu, yoğun bakımdan çıktı
- Pazarcı esnafı: Yerli halkımızın 1 kilo alma durumu yok
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarih verildi: Otoyollarda hız sınırı artırılıyor
- Ümit Özdağ'dan, Soylu'ya yeni bir çıkış daha
- Asiye'yi öldüren saldırgan yakalandı
- Ulusoy'dan 'enflasyon' verilerine ilk yorum
- Sinan Oğan da bakanlık önüne gitmekten vazgeçti
- Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?
- 'Hepimiz buralara geldik bir yerlerden'
- Özdağ'dan Soylu'ya bir çağrı daha!
- Çiğ süt fiyatları arttı!
- 'Bakan ekonomiyi bilmiyor'