Yeni Delhi’de kirlilik yüzünden okullar tatil
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de, yoğun hava kirliliği yüzünden okullar bir hafta tatil edildi.
Dünyanın havası en kirli kentleri arasında yer alan Yeni Delhi’de kirli sis tabakasının, “kirliliğin dağılmasını önleyen hava koşulları ve çevrede çiftçilerin anız yakması yüzünden” alarm verici düzeylere ulaştığı bildirildi.
Yeni Delhi’den sorumlu bakan Arvind Kejriwal, çocukların kirli hava solumaması için sanal sınıflardan derslere katılacağını kaydetti. Kejriwal, Yeni Delhi’deki kamu çalışanlarının evden çalışma düzenine geçtiğini, özel kuruluşlara da aynı uygulamanın tavsiye edildiğini kaydetti. Kentte, inşaat çalışmaları da 17 Kasım’a kadar durduruldu.
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