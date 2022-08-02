Yeni Zelanda'dan Çin'e 'diyalog' mesajı: İş birliğini sürdüreceğiz
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkesinin, Çin ile "ortak çıkarlar" konusunda iş birliğine devam edeceğini bildirdi.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Yeni Zelanda-Çin ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.
Jacinda Ardern, bölgedeki gerilimlerin artması ve Çin'in "çıkarlarının peşinde daha hırslı" olmasına rağmen, Yeni Zelanda'nın Çin ile "ortak çıkarlar" konusunda iş birliğine devam edeceğini söyledi.
Ardern, "diyalog için yeni fırsatları değerlendirmek" maksadıyla Çin'e bir gezi planladığını da dile getirdi.
Ardern, "Çin kendi çıkarlarının peşinde koşarken daha hırslı hale bürünse bile, üzerinde iş birliği yapabileceğimiz ve yapmamız gereken ortak çıkarlar var" dedi.
'BM KURALLARINA SAYGI DUYMAMIZ GEREKİYOR'
Jacinda Ardern, Pekin yönetimini, bölgesel ve uluslararası barış ve istikrarı desteklediğini söylediği kurumlara saygı duymaya ve desteklemeye çağırdı.
Ardern, Yeni Zelanda ve Çin'in, "barış, istikrar ve refahın başlıca temsilcileri" olduğunu belirterek, "İstikrar ve refahın vazgeçilmezliğini koruyan Birleşmiş Milletler'e saygı duymamız gerekiyor, ancak örgütün temel ilkeleri tehdit altında" dedi.
Ardern ayrıca, "Uluslararası kurallara dayalı sistem bocalarsa, ne kadar zarar göreceğimizi biliyoruz" dedi.
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