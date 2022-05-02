Yeni Zelanda'dan Rus milletvekillerine yaptırım kararı
Yeni Zelanda, aldığı yaptırım kararlarıyla Rus milletvekillerini ve bazı şirket ile kuruluşları hedef aldı.
Radio New Zealand’ın haberine göre, Yeni Zelanda, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin 170 üyesi ile savunma sektöründe faaliyet gösteren 6 Rus şirket ve kuruluşuna yaptırım uygulayacak.
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta yaptığı yazılı açıklama ile son yaptırımların Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın "sorumlularını" hedef aldığını belirtti. Mahuta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "savaş makinesinin" yasa dışı saldırılarını sürdürdüğünü ve Rusya’nın Ukrayna’da sergilediği "vahşet" gün yüzüne çıktıkça, sorumlulara bedel ödetmeye kararlı olduklarını vurguladı.
Yeni yaptırımlar ile Rus yetkililere yönelik seyahat yasağı 400’den fazla kişiyi kapsayacak şekilde genişletildi.
Mahuta, yaptırımlar ile "Yeni Zelanda’nın Rusya’nın Ukrayna’daki yasa dışı faaliyetlerine dahil olanlar için finansal bir cennet haline gelmesinin engellediğini" belirtti.
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