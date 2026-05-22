Yeşiller Grubu:

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verilen 'mutlak butlan' kararının Avrupa’daki siyasi yankıları büyümeye devam ediyor. Son olarak Avrupa Yeşiller Partisi (European Green Party), Ankara’daki mahkeme kararına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

Avrupa Yeşiller Partisi Eş Başkanları Vula Tsetsi ve Ciaran Cuffe imzasıyla yapılan açıklamada, CHP kurultayının iptal edilmesi ve Özgür Özel’in liderliğinin hedef alınmasının Türkiye’de demokrasiye yönelik yeni bir müdahale olduğu savunuldu.

“MUHALEFET LİDERLERİ MAHKEMELERLE DEĞİŞTİRİLEMEZ”

Avrupa Yeşilleri açıklamasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve yüzlerce muhalif siyasetçiye yönelik operasyonların ardından yaşanan son gelişmenin “daha geniş bir siyasi baskı modelinin parçası” olduğu vurgulandı.

This court move against the leadership of the biggest opposition party in Turkey @herkesicinCHP is yet another attack on democracy.

We urge the Council and the Commission to defend fundamental rights and the rule of law with a firm reaction.https://t.co/xn4h4XThzR — Vula Tsetsi (@VulaTsetsi) May 21, 2026

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Demokrasilerde hükümet, muhalefet partilerinin seçilmiş liderlerini değiştiremez. Siyasi rekabet sandıkta ve demokratik kurumlar içinde gerçekleşir; muhalefet partilerini dağıtarak değil.

“ERDOĞAN ÜLKEYİ OTOKRASİYE İTİYOR”

Avrupa Yeşiller Partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi 'daha fazla otokrasiye sürüklediğini' savundu.

Açıklamada Avrupa Birliği kurumlarına da çağrı yapılarak şu ifadeler kullanıldı:

Avrupa Birliği, aday bir ülkede demokratik standartlar gözlerimizin önünde aşınırken sessiz kalamaz. Temel hakları ve hukuk devletini savunmalıdır.

Parti ayrıca Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi’nden Türkiye’deki gelişmelere karşı 'açık, net ve sert' tepki verilmesini istedi.

DURUŞMALARI TAKİP ETTİLER

Avrupa Yeşiller Partisi, üst düzey bir heyetin Pazartesi’den Çarşamba’ya kadar Türkiye’de bulunduğunu da açıkladı.

Heyetin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yüzlerce sanığın yargılandığı davaları yerinde takip ettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin davada “mutlak butlan” kararı vererek kurultayın hukuken geçersiz olduğuna hükmetmişti.

Karar, kurultay sürecinde “delegelere menfaat sağlandığı” ve seçim iradesinin sakatlandığı iddialarına dayandırılırken, CHP yönetimi ise kararı “yargı eliyle siyasi müdahale” olarak nitelendirmişti.

Söz konusu kararın kesinleşmesi halinde, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki önceki yönetimin yeniden göreve dönmesinin ve partinin olağanüstü kurultay sürecine gitmesinin önü açılabileceği tartışmaları gündeme gelmişti.