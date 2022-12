Yumurtalıklarında ağrıyla acil servise gitti, teşhis şaşırttı

23 Aralık 2022 Cuma, 16:11

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi kentinde 26 yaşında bir genç, vücudunda ve cinsel organında şiddetli şişlik sebebiyle hastaneye başvurdu.

Hintli genç, acil servise girdikten sonra doktorlar semptomların nedenini belirlemek için bir dizi ultrason çektiler.

Elespectador'un aktardığına göre ultrason sonucu süpriz bir sonuçla karşılaşan doktorlar, adamın yumurtalık derisinin içinde çok sayıda parazit solucan tespit etti.

Solucanlar karşısında şaşıran doktorlar, solucanların kaynağını belirlemek için bir dizi kan testi yaptarak, solucanların "Wuchereria bancrofti" türünde olduklarını ve yavru evresinde bulunduklarını tespit etti.

Doktorlar, solucanları "dans ederken" bulduklarını ve bunun "yaşayan solucanların dalgalanmalarını temsil ettiğini" dile getirerek, "Lenfatik kanallara göç ederek kanalların genişlemesine ve işlevsizleşmesine neden olmuşlardır" ifadesinde bulundular.

Hintli adama, anti-parazitik bir ilaçla üç haftalık bir tedavi uygulayan doktorlar, bazı durumlarda solucanları çıkarmak için ameliyatın gerekli olduğunu, ancak çoğu vakada tedavinin yeterli olacağını söylediler.

"SİVRİSİNEK ISIRIĞIYLA BULAŞIYOR"

Araştırmacılar, The New England Journal of Medicine'de yayınlanan bulgularda, "Bu, tropikal bölgelerde bulunan ve sivrisinek ısırıkları yoluyla insanlar arasında bulaşan bir tür parazitik nematod veya bağırsak solucanıdır" açıklamasında bulundu.

Araştırmacılar ayrıca, bu solucanların sekiz yıla kadar yaşayabildiğini belirterek, büyüdüklerinde lenf damarlarının içine yerleştiklerini ve çiftleştiklerini açıkladılar.

Bu tür solucanların, vücutta "gezmeye" devam ettikleri ve "lenfatik filariasis" olarak bilinen halk arasında "fil hastalığı" olarak da bilinen, bacaklarda, kollarda, göğüslerde ve cinsel organlarda şiddetli şişlikle karakterize bir hastalığa neden olduğu bildirildi.