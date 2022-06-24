Yunan basını duyurdu: Yunanistan Girit'teki deniz üssünü genişletecek
Yunan basınında Perşembe günü çıkan bir habere göre, Atina Girit adasındaki askeri yığınağı hızlandırma ve cephaneliğini yükseltme planlarıyla devam eden silahlanma programını hızlandırıyor.
Kathimerini gazetesinin haberine göre Yunanistan, Souda Körfezi'ndeki bir deniz üssünü yenilemek ve genişletmek için 190 milyon € (yaklaşık 200 milyon $) tahsis edecek.
Raporda, Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un Parlamento Savunma İşleri Komisyonu'nu deniz üssü için ek tahsisat konusunda bilgilendirdiği belirtildi.
Gazeteye göre nihai plan, Souda'yı Yunan donanması için "kalıcı bir üs" haline getirerek "Doğu Akdeniz'e daha hızlı ve daha doğrudan erişim" sağlamak.
RM-70 çoklu roketatarların modernizasyonu için 900 milyon Euro'nun ödenmesinin beklendiğini ve “122 mm roketatarların modernizasyonu için benzer bir bütçenin kullanılacağını” söyledi.
160 milyon Avro daha, donanmanın S-70 Aegean Hawk helikopterlerinin bakımına harcanacak ve ordunun Alman yapımı Leopard 2 tankları için 30.000 120 mm mühimmat tedariki için 150 milyon Avro harcanacak.
Rapora göre, komite ayrıca lazer güdüm sistemleriyle donatılmış ABD yapımı Apache helikopterleri için yeni Hellfire füzeleri için 20 milyon Euro'yu onayladı.
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