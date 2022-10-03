Yunan basını iddia etti: Gerginlik seçime kadar sürecek

03 Ekim 2022 Pazartesi, 15:12

Başbakan Miçotakis ve yardımcılarının her iki ülkede de gelecek yıl yapılacak seçimlere kadar tansiyonun yüksek kalacağına inandığı iddia edildi.

Yunan basınına göre; Erdoğan'ın Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimi sürdürmesinin sebebi yaklaşan seçimler...

Kathimerini gazetesi, Yunanistan'da yeni bir seçim için mümkün olan en erken tarihin 2 Nisan 2023 olarak belirtirken, Türkiye'nin Haziran 2023'de seçime gideceğini yazdı. Kathimerini, Yunanistan'ın milletvekili seçimleriyle karşıya olmasına karşılık Türkiye'nin hem cumhurbaşkanı hem de parlamento seçiminin gerçekleşeceğini vurguladı.

Kathimerini, "Miçotakis ve yardımcıları, Erdoğan'ın söylemlerinin olumsuz anketleri geri çeviremeyeceğine ve Haziran seçimlerinde mağlup olacağına inanıyor" dedi.

Haberde ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın savaş veya başka bir acil durumda seçimi 6 ay ila 1 yıl ertelemesine izin verdiği belirtildi.

KARDAK'I YUNAN ADASI OLARAK GÖRDÜLER

Yunan gazete, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (EPC) Çekya'da gerçekleşecek olan toplantısında Miçotakis'in, Türkiye'nin agresif duruşunu vurgulamaya kararlı olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın, Yunanistan'a karşı göçmen kozunu oynayacağını düşünen gazete, "Yunan yetkililer, 2020'de gerçeklen göçmen krizinin tekrarlanacağını düşünüyor" dedi.

Kathimerini, 1996'da Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan Kardak Krizi için "Yunan adacığına ayak basan Türk birlikleri, 1996 Imia [kardak] senaryosunu tekrarlayabilir. Ancak Yunan yetkililer, böyle bir durumun tekrar yaşanmayacağını düşünüyor" ifadesinde bulundu.