Yunanistan'ın adalara 'ileri karakol kulesi' kuracağı iddia edildi

04 Ekim 2022 Salı, 11:02

Yunanistan'ın son dönemde Türkiye ile yükselen tansiyona yeni bir hamle yapmaya hazırlandığını öne sürüldü.

Greek City Times'ın haberine göre, Yunanistan, Ege Denizi'nde Türkiye ile yaşadığı sınır anlaşmazlıklarına çözüm olarak yüksek teknolojili gözlem kulesi kurmaya hazırlanıyor.

Yunanistan, Lambda Automata adlı bir start-up tarafından geliştirilen "OutPost" kulesi ile adaları ileri karakola dönüştürmeyi planlıyor.

YAPAY ZEKALI KULE

Yunanistan'ın yapay zeka kullanan ve altyapıdan yoksun alanlarda kurulabilen gözlem kulesini uçakları takip etmek için istediği düşünülüyor.

Yapay zeka sayesinde insan, drone, araç, hava aracı ve duman gibi çeşitli tehlikelerin yerini belirleniyor ve bunları izlenebiliyor.

Üretici firmaya göre, "OutPost" kulesi, ucuz güvenlik kameralarını etkili kullanıyor. Akıllı algılama eklentisi sayesinde üç boyutlu haritalarda tehlikelerin tespit edilmesini sağlıyor. Kule ayrıca güneş enerjisi teknolojisi sayesinde sürekli aktif kalabiliyor.