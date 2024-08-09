Zelenski açıkladı: 'Rus ordusunun süpermarket saldırısında 4 kişi öldü'

Yayınlanma: 09.08.2024 - 14:27

Güncelleme: 09.08.2024 - 14:27

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun Konstantinivka'daki bir süpermarkete saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 24 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşan Zelenski, "Enkaz altında insanlar var. Kurtarma çalışmaları devam ediyor ve onları kurtarmak için her şey yapılacak" ifadesini kullandı.

'RUSYA SORUMLU TUTULACAK'

"Rusya bu terörden sorumlu tutulacak" ifadesine yer veren Zelenski, dünyanın Ukrayna'nın yanında durmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna'nın Donetsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Vadim Filaşkin de Rus ordusunun Konstantinivka'ya topçu sistemleri ile saldırı düzenlediğini duyurdu.