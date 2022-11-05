Zelenski, o bölgelere işaret etti: Şiddetli çatışmalar yoğunlaştı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, hafta boyunca Rusya'ya karşı savaşta en şiddetli çatışmaların Donetsk bölgesindeki şehirlerden Bahmut ve Soledar'da yoğunlaştığını duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gece saatlerinde Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, ülkesinde Rusya'ya karşı devam eden savaşla ilgili son gelişmeler konusunda bilgi aktardı.
Ülkesinin çeşitli bölgelerinde Rus güçlerine karşı Ukrayna ordusunun mücadelesinin sürdüğünü kaydeden Zelenski, özelikle son hafta içinde en sıcak çatışmaların Donetsk'te yaşandığına dikkati çekti.
Zelenski, şu ifadeleri kullandı:
"Bu hafta boyunca en şiddetli çatışmalar, Donbas'taki Bahmut ve Soledar'da yoğunlaştı. Pozisyonlarımızı koruyoruz. Rus ordusu, muhtemelen Donetsk bölgesindeki bu ve diğer ilçelerde toplam iki Çeçenistan savaşındaki can ve mühimmattan daha fazla kayıp verdi."
ABD'den Ukrayna'ya yaklaşık 400 milyon dolarlık ek askeri yardım paketinin onaylandığını belirten Zelenski, "Paketin miktarı 400 milyon dolardır. Özellikle de bu, ilerlememiz için gerçekten ihtiyaç duyduğumuz zırhlı araçlardır" şeklinde konuştu.
Zelenski, ayrıca ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ı bugün Kiev'de kabul ettiğini dile getirdi.
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