Zelenski, 'Zafer bizimdir'
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın ülkesine saldırısıyla başlayan işgalde zaferin kendilerinin olacağını kaydetti.
Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 100'üncü gününde yakın çalışma ekibini de arkasına alarak sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.
"Ukrayna Halkın Hizmetkarı Parti Başkanı David Arakhamia burada, Devlet Başkanlığı Ofisi Sözcüsü Andre Ermak burada, Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak burada, Devlet Başkanı burada" diyen Zelenski, şunları kaydetti:
"Ekibimiz çok daha büyük. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri burada. En önemlisi insanımız, ülkemizin insanlarının burada olmasıdır. Yüz gündür Ukrayna'yı savunuyoruz. Zafer bizimdir."
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