Zelenski'den Rusya'ya suçlama: Tüm Avrupalıları radyasyon felaketinden bir adım öteye taşıdı
Zelenski, Rusya'nın, Ukrayna’yı ve tüm Avrupalıları radyasyon felaketinden bir adım öteye taşıdığını ileri sürdü.
Avrupa’nın en büyüğü olan Zaporijya Nükleer Santrali yakınlarında Ukrayna-Rusya askerleri arasındaki çatışmaların nükleer felakete yol açabileceği endişesi giderek artıyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, santralin yakınlarında devam eden çatışmalar ve çevresinde çıkan yangınların ardından tesisin elektrik bağlantısının kesilmesi sonrası açıklamalarda bulundu.
Zelenski, "Dizel jeneratörler, tesise enerji sağlamak için hemen devreye alındı. Dünya bunun ne kadar büyük bir tehdit olduğunu anlamalı. Eğer dizel jeneratörler açılmasaydı, otomasyon ve santral personelimiz elektrik kesintisinden sonra müdahale etmeseydi o zaman radyasyon kazasının sonuçlarının üstesinden gelmek zorunda kalacaktık. Rusya, Ukrayna’yı ve tüm Avrupalıları radyasyon felaketinin bir adım ötesine taşıdı" ifadelerini kullandı.
Zelenski ayrıca, "Tüm Ukraynalıları temin etmek istiyorum. Acil bir senaryoyu önlemek için her şeyi yapıyoruz. Ama bu sadece bizim devletimize bağlı değil. Önemli olan, işgalcileri Zaporijya Nükleer Santrali topraklarından derhal çekilmeye zorlayacak uluslararası baskıya ihtiyaç duyulmasıdır. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ve diğer uluslararası kuruluşlar, şu anda hareket ettiklerinden çok daha hızlı hareket etmelidir. Çünkü Rus birliklerinin nükleer santralde kaldığı her dakika küresel bir radyasyon felaketi riski taşıyor" dedi.
Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom tarafından dün yapılan açıklamada, yangınlar nedeniyle nükleer santrali şebekeye bağlayan elektrik hatlarının zarar gördüğü, bu nedenle ulusal elektrik şebekesiyle bağlantısının kesildiği duyurulmuştu.
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