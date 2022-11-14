Ara tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci ara tatile çıktı. Peki, Ara tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?
Öğrenciler, 12 Eylül 2022'de başladıkları eğitim yılında ilk ara tatilini yapıyor. Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını, okula gitmeden Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden tamamlayabiliyor.
BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?
Birinci dönem ara tatili 14 Kasım 2022 Pazartesi başlayacak ve 18 Kasım Cuma günü sona erecek.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Ara tatilin ardından öğrenciler, 21 Kasım'da tekrar ders başı yapacak.
İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'de yapılacak. Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.
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