ÇYDD Başkanı Ayşe Yüksel'den çağrı: Okulları açın!

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 17:20

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 17:20

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzaktan eğitim kararına ilişkin görüşlerini Cumhuriyet TV'de aktardı.

Yüksel, "Yurtlar öğrencilerin ikinci evidir, yetkililere sesleniyorum lütfen okulları açın" dedi.

"ÖĞRENCİLERİN YURTLARINA YAPILMAMALIYDI"

Prof. Dr. Yüksel, hem bir ÇYDD gönüllüsü olarak hem de bir öğretim görevlisi olarak, uzaktan eğitim kararına şu ifadelerle karşı çıktı:

"Bütün depremzedeleri yurtlara yerleştirmek için bu kararı aldılar. Bu ülkenin dört bir yanında yurttaşlar depremzedelere evlerini açtı. misafirhaneler var, oteller var. Bu yerleşim öğrencilerin yurtlarına yapılmamalıydı."

Deprem bölgesinde ÇYDD'nin burs yardımı yaptığı öğrencilere haber alır almaz ulaştıklarını bildiren Yüksel, bu öğrencilere deprem sebebiyle 1000 TL destek yolladıklarını aktardı.

TRAVMA YAŞANIYOR

Prof. Dr. Ayşe Yüksel, depremzede öğrencilerin, yurtlarda beraber kaldıkları arkadaşları ile kuracağı akran dayanışması sayesinde hızla iyileşeceğine vurgu yaptı.

Deprem bölgesinde olmasalar dahi tüm üniversiteli gençlerin ve akademisyenlerin de travma yaşadığına dikkat çeken Yüksel, "Bir araya gelerek birbirimizin yaralarını sarmalıyız" ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERİN EŞYALARI KORİDORLARDA...

Prof. Dr. Yüksel, öğrencilerin eşyalarının çöp torbalarına doldurulup koridorlara çıkarılmasını eleştirdi. Öğrencilerin yıllarca kaldıkları yurt odası ve eşyalarıyla bağ kurduğunu ifade eden Yüksel, depremde evini kaybetmiş olan gençlerin ikinci evini de bu sebeple kaybetmiş olacağına değindi.

TELEFONLAR BİLE ENKAZ ALTINDA KALDI

Prof. Dr. Yüksel'e göre en önemli noktalardan biri ise şu:

Depremde birçok öğrencinin tüm elektronik cihazları enkaz altında kalmıştır. Bu öğrencilerin sıcak bir ev ortamında, bilgisayar veya telefonla uzaktan derse katılması mümkün değildir.

Öte yandan teknik açıdan yaparak öğrenmeyi gerektiren derslere öğrencilerin uzaktan katılması verimli olmayacaktır.

İçişleri Bakanlığı'ndan aldıkları izinle pandemi döneminde öğrencilere elektronik cihaz yardımı yaptıklarını belirten Ayşe Yüksel konuşmasını, "Biz yeniden gerekli izinleri alıp elektronik cihaz desteği yapacağız. Ancak bu izinleri almak, kampanya süreci, bu cihazların alınması uzun bir süreç. Bahar dönemi bitecek biz bunları yapamadan. Yetkililerden rica ediyorum, lütfen bu kararı tekrar düşünün. Yurtlar öğrencilerin evidir" diyerek sonlandırdı.

Kahramanmaraş'ta 9 saat aralıklarla gerçekleşen iki büyük depremin ardından, yıkıma uğrayan 10 ilde OHAL ilan edilmişti. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, üniversitelerin bahar döneminde uzaktan eğitime geçeceğini, KYK yurtlarının ise depremzedelere açılacağını duyurmuştu.