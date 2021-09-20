Ders saatleri cuma namazına göre düzenlendi
İstanbul’da Kurtuluş Anadolu Lisesi’nde cuma namazı için öğle tatilinin saati ve süresi değiştirildi. İstinye Anadolu Lisesi ve Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde de cuma günü mikrofondan ezan okundu.
İstanbul’daki bazı liselerde cuma gününün ders saatleri, cuma ezanına göre düzenlendi. İki lisede de cuma günü okulda mikrofondan ezan okundu.
Kurtuluş Anadolu Lisesi’nde haftanın dört günü öğleden önce beş ders, öğleden sonra üç ders yapılırken, cuma günkü program, öğleden önce altı ders, öğleden sonra iki ders olacak şekilde değiştirildi. Bu okulda öğle tatili dört gün 12.20-13.00 arasında, cuma günleri ise 13.10-14.00 arası yapılmaya başlandı. Yani öğle tatilinin hem saati değiştirildi hem de 40 dakikadan 50 dakikaya çıkarılmış oldu.
Aynı gün İstinye Anadolu Lisesi ve Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde de mikrofondan ezan okunduğu belirtildi.
Eğitim Sen 3 No’lu Şube Yürütme Kurulu üyesi Kübra Yazıcı, AKP iktidarından bu yana öğretim programlarının içeriklerinin sistematik olarak bilimsellikten uzaklaştırıldığını, dinci bir bakış açısıyla sürekli yeniden yapılandırıldığını hatırlatarak şunları söyledi:
“Okullara getirilen mescit zorunluluğu, dini vakıf ve derneklerle yapılan protokoller, anaokullarında açılmaya çalışılan Kuran kursları, il müftülükleriyle işbirlikleri, hiçbir ihtiyacı karşılamamasına rağmen yüksek hızla artan imam hatipleştirme gibi durumlarla sıklıkla karşılaşıyoruz.
Bugün de okullarımızın içinde ezan okunduğu haberleriyle karşı karşıyayız. Okullar, eğitim-öğretim sürecinin ve çocukların ihtiyaçlarına/üstün yararına göre düzenlenmesi gereken yerlerken, tamamen dini referanslarla yeniden dizayn ediliyor. Okullarda ezan okunması hangi ihtiyacı karşılamaktadır? Amaç nedir? Anlamak mümkün değil. Uygulamanın birkaç okulda eş- zamanlı olması manidar. Yapılan uygulama AKP iktidarı tarafından büyük oranda aşındırılmış olan anayasanın laiklik ilkesinin tümden kaldırılmasına yönelik şeriat çağrılarının okullardaki tezahürü müdür? Bu soruya ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri bir an önce yanıt vermelidir.”
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