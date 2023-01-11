Mustafa Akgül Özgür Yazılım Kış Kampı 2023 başvuruları açıldı!
1999 yılından beri düzenlenen “Mustafa Akgül Özgür Yazılım Kış Kampı” başvuruları başladı. 5 gün boyunca 16 farklı konuda yapılacak kurslara ücretsiz olarak katılım sağlanabilecek.
Linux Kullanıcıları Derneği ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi işbirliğiyle yapılan “Mustafa Akgül Özgür Yazılım Kış Kampı”, 4-8 Şubat 2023 tarihlerinde Üniversitenin Meşelik Kampüsü'nde toplanıyor.
Kış Kampı, 1999 yılında Akademik Bilişim Konferansları öncesinde tek bir sınıfta düzenlenen seminer olarak başlayıp zaman içinde genişleyerek önce eş zamanlı 3-4 sınıfa, ardından da 2009 yılından itibaren 4 günlük kapsamlı kurslara dönüştü. 2020 yılından sonra Akademik Bilişim Konferansları’nın yapılmaması nedeniyle bağımsız etkinlik biçiminde düzenlenen Kış Kampı, 1500 katılımcı ve 100 yakın eğitmen ile sektördeki marka etkinliklerden biri olarak sayılmaktadır. 2023 yılında ise Kış Kampı 5 gün olarak büyümesini sürdürüyor.
Özgür yazılımın yaygınlaşması için büyük emeği bulunan merhum Mustafa Akgül‘ün adını yaşatan Mustafa Akgül Özgür Yazılım Kış Kampı’nda, alanında uzman eğitmenler 5 gün boyunca kurslar verecek.
Eğitimlere, kamu ve özel sektör ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanların yanında üniversite öğrencileri de ücretsiz olarak katılabilecek.
Yazılımın sınırlarının ortadan kaldırılmasını hedefleyen özgür yazılım hareketi hakkında yeni iş modellerinin de gündeme getirileceği Kış Kampı’nda üretici bağımlılıkları ve yazılım tekelciliğinin önlenmesi konuları da kurslarda işlenecek.
Mustafa Akgül Özgür Yazılım Kış Kampı'nda bu sene 16 farklı konu hakkında eğitim yapılacak.
İşte eğitim konuları:
Ansible ile Konfigürasyon Yönetimi
Ağ Yöneticiliğine Giriş
Blockchain 101
Docker’a Giriş
Graylog ile Merkezi Log Yönetimi ve Analizi
HTML, CSS, Javascript ile Modern Web Geliştirmeye Giriş
Kubernetes Nedir Yenir mi İçilir mi?
LaTeX 101
Laravel ile Modern Web Programlama
PHP ile Web Programlamaya Giriş
PostgreSQL 101
Python 101
R ile Veri Madenciliği
Web Uygulama Güvenliği
Web3 ve DeFi, Web3 DeFi’den İbaret midir?
Zimbra Open Source Edition Eğitimi
Ayrıntılı bilgiler https://kamp.linux.org.tr adresinden alınabilir.
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