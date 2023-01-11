Mustafa Akgül Özgür Yazılım Kış Kampı 2023 başvuruları açıldı!

Yayınlanma: 11.01.2023 - 13:49

Güncelleme: 11.01.2023 - 13:49

Linux Kullanıcıları Derneği ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi işbirliğiyle yapılan “Mustafa Akgül Özgür Yazılım Kış Kampı”, 4-8 Şubat 2023 tarihlerinde Üniversitenin Meşelik Kampüsü'nde toplanıyor.

Kış Kampı, 1999 yılında Akademik Bilişim Konferansları öncesinde tek bir sınıfta düzenlenen seminer olarak başlayıp zaman içinde genişleyerek önce eş zamanlı 3-4 sınıfa, ardından da 2009 yılından itibaren 4 günlük kapsamlı kurslara dönüştü. 2020 yılından sonra Akademik Bilişim Konferansları’nın yapılmaması nedeniyle bağımsız etkinlik biçiminde düzenlenen Kış Kampı, 1500 katılımcı ve 100 yakın eğitmen ile sektördeki marka etkinliklerden biri olarak sayılmaktadır. 2023 yılında ise Kış Kampı 5 gün olarak büyümesini sürdürüyor.

Özgür yazılımın yaygınlaşması için büyük emeği bulunan merhum Mustafa Akgül‘ün adını yaşatan Mustafa Akgül Özgür Yazılım Kış Kampı’nda, alanında uzman eğitmenler 5 gün boyunca kurslar verecek.

Eğitimlere, kamu ve özel sektör ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanların yanında üniversite öğrencileri de ücretsiz olarak katılabilecek.

Yazılımın sınırlarının ortadan kaldırılmasını hedefleyen özgür yazılım hareketi hakkında yeni iş modellerinin de gündeme getirileceği Kış Kampı’nda üretici bağımlılıkları ve yazılım tekelciliğinin önlenmesi konuları da kurslarda işlenecek.

Mustafa Akgül Özgür Yazılım Kış Kampı'nda bu sene 16 farklı konu hakkında eğitim yapılacak.

İşte eğitim konuları:

Ansible ile Konfigürasyon Yönetimi

Ağ Yöneticiliğine Giriş

Blockchain 101

Docker’a Giriş

Graylog ile Merkezi Log Yönetimi ve Analizi

HTML, CSS, Javascript ile Modern Web Geliştirmeye Giriş

Kubernetes Nedir Yenir mi İçilir mi?

LaTeX 101

Laravel ile Modern Web Programlama

PHP ile Web Programlamaya Giriş

PostgreSQL 101

Python 101

R ile Veri Madenciliği

Web Uygulama Güvenliği

Web3 ve DeFi, Web3 DeFi’den İbaret midir?

Zimbra Open Source Edition Eğitimi

Ayrıntılı bilgiler https://kamp.linux.org.tr adresinden alınabilir.