Sistem kimseyi memnun etmiyor
Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, Türkiye’nin eğitim sisteminin durumuna ilişkin bir anket paylaştı. 27 ilde 2 bin 100 kişiyle düzenlenen ankette, “Türkiye’de eğitim sisteminin durumunu nasıl değerlendirirsiniz” sorusuna katılımcıların yüzde 49.2’si çok kötü, yüzde 16.1’i kötü, yüzde 22.2’i ne iyi ne kötü, yüzde 7.3’ü iyi, yüzde 3’ü çok iyi ve yüzde 2.2’si cevap yok şeklinde yanıt verdi.
Siyasi partilere göre de ayrılan ankette AKP seçmeninin sadece yüzde 9.2’sinin eğitim sisteminin durumuna “çok iyi” demesi dikkat çekti. Ankete göre CHP seçmeninin yüzde 70.7’si de eğitim sistemini çok kötü buluyor. Katılımcıların yüzde 64.5’i son beş yılda eğitimin kalitesinin daha kötü olduğunu, yüzde 20.3’ü bir değişim olmadığını, yüzde 10.7’si daha iyi olduğunu belirtti. Yüzde 4.4 ise “Bilmiyorum” yanıtı verdi.
Cumhuriyet’e konuşan Veli Derneği Başkanı Ömer Yılmaz, “Kötü diyenlere, ne kötü ne de iyiyi eklediğimiz zaman yaklaşık yüzde 90’a yakını eğitim sisteminden memnun olmadığını ifade ediyor” dedi.
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