Uzmanlardan üniversite adaylarına uyarı: Soru çözmek yetmez

Yayınlanma: 26.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 26.04.2023 - 04:00

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak. 17 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran’da ise sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra da Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt, üniversite adaylarına kalan süreyi iyi değerlendirmeleri amacıyla bazı önerilerde bulundu:

“Günde 200 soru çözseniz kalan 51 günün toplamında 10 bin soruyu geçer. Bu da 4-5 soru bankasına denk gelir. Bir üniversite adayının yılda yaklaşık 70 bin civarında soru ile üniversite sınavına hazırlık yaptığını düşündüğümüzde 10 bin soru sizleri hedefinize ulaştırmada çok önemli bir yere sahip olacaktır.

KONU ÇALIŞIN

Sınava kalan süre boyunca sadece test çözmek yanlış. Özellikle AYT için mutlaka konu da çalışmalısınız. AYT’de birkaç konuyu içeren sorulardan oluşabiliyor. Dolayısıyla konuyu iyi kavrayıp, analiz etmeniz gerekiyor.

Bu yıl tıpkı 2020 YKS’de olduğu gibi 12. sınıfın 2. dönem konularından soru çıkmayacak. Adayların özellikle 2020 YKS’yi çok iyi analiz etmeleri ve buradaki konu dağılımlarına göre çalışmalarına ağırlık vermeleri avantajlarına olacaktır.”

TYT sorularında bilgiyi kullanma ve yorumlama istendiğini hatırlatan Yeşilyurt, şöyle devam etti:

“TYT hazırlığı için ALES kitabı alıp oradaki soruları çözmelisiniz. ALES sorularının TYT’deki performansınızı artıracağına eminim.

Geçmiş yılların üniversite sorularını ve ayrıca haftada en az bir tane (TYT-AYT) deneme çözmeye başlamalısınız. Soruları çözerken son yılda yapılan YKS’den geçmiş yıllara doğru gitmelisiniz. Adaylar özellikle TYT’de zaman problemi yaşayabiliyor. Bu yüzden yapacağınız denemelerde zamana uymaya gayret etmelisiniz.

HER SORU DEĞERLİ

Gerek TYT’de gerekse AYT’de her soru çok değerli. Belki de TYT’de geometri sorularında yaptığınız hataları Sosyal testi çözerek telafi edeceksiniz. Bu yüzden dengeli bir ders çalışma programı hazırlayıp, her derse gereken önemi vermelisiniz.

Sınava az bir zaman kaldığı için sakatlanma riski olan sporlardan uzak durmak gerekiyor. Örneğin futbol, basketbol oynamak riskli olabilir.

Sağlığınıza özellikle beslenme ve uykunuza özen göstermelisiniz. Düzenli beslenmenin ve uyku düzeninin ayarlanmış olması fiziksel olarak kendinizi daha zinde hissetmenizi sağlayacak, kaygınızı azaltacak, sınav günü de dikkat düzeyinizin yüksek olmasına yardımcı olacaktır.

Sınava ilişkin olumlu düşünmeye çalışmalısınız. Sürekli “sınav zor olacak” düşüncesi ile hareket ederseniz YKS’de panik yapabilirsiniz.

SINAVA REKOR BAŞVURU

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı’na (TYT) 3 milyon 498 bin 18 aday, ikinci oturum Alan Yeterlilik Sınavı’na (AYT) 2 milyon 556 bin 350 aday, üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi’ne (YDT) 335 bin 786 aday başvurdu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, “2023 YKS uygulamasına gerçekleşen başvuruda tüm zamanların rekoru kırıldı. Sınava yönelik çok titiz çalışma gerçekleştiriyoruz. ÖSYM olarak elimizdeki tüm imkânları seferber etmiş durumdayız” dedi.

Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden akademisyen, öğretmen ve kamu çalışanları tarafından yapılacak tercihlerden kriterlere uygun personeli sınav görevlisi olarak belirlediklerini anlatan ÖSYM başkanı, şu açıklamayı yaptı:

“Sınav uygulamalarında görev almak isteyenler GİS üzerinden tercihte bulunabilir. Afet bölgesinde gerçekleştireceğimiz YKS uygulamasında da 171 bin 82 görevlimiz sahada olacak. Deprem afeti sonrasında bölgede çok detaylı inceleme yaptık. Paydaş kuruluşlarımızla değerlendirmeler gerçekleştirdik ve uygulayacağımız sınava yönelik kararlar aldık. OHAL kapsamına alınan illerde sınava girecek olan adaylardan sınav ücreti almayacağız.”

YKS’de toplam 1 milyon 97 bin 82 kişi görev yapacak. Bu sınavlarda görev alacak personele her sınav için ayrı ücret ödemesi yapılacak. TYT, AYT ve YDT, toplam 21 bin 438 bina ve 360 bin 456 salonda düzenlenecek.