5 bin lira ile ‘zam oyunu’

Yayınlanma: 08.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.12.2023 - 04:00

Ancak bu ikramiyenin büyük olasılıkla ocak ayında verilecek olması ilginç bir tartışma da yarattı. Çünkü ocakta bütün emekli maaşları mevzuat ve sözleşme gereği otomatik artacak. Böylece ikramiye ve yeni maaş birleşince emekliye seçim öncesi daha yüksek zam verilmiş gibi bir sonuç ortaya çıkacak.

Bu ikramiyeden 4.6 milyon emeklinin yararlanması ve bütçeye ek maliyetin 23 milyar lira olması bekleniyor. Çalışmayan emeklilere yönelik ikramiyeden ise 10.4 milyon kişi yararlanırken maliyet 44.4 milyar lira olmuştu. Öte yandan yasa görüşmelerinde tekne harçları da düşürüldü.

Buna göre harçlar 5-7 metrede 5 bin TL’den 3 bin 500 TL, 7-9 metrede 7 bin 500 TL’den 5 bin TL, 9-12 metrede 10 bin TL’den 7 bin 500 TL’ye indi.