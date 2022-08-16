AB haziranda 34 milyar Euro ticaret açığı verdi
AB'nin ihracatı, haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 artarak 224.9 milyar Euro'ya, ithalatı da yüzde 48,5 yükselerek 258,9 milyar Euro'ya ulaştı.
Avrupa Birliği (AB), haziran ayında 34 milyar Euro dış ticaret açığı verdi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro bölgesinin haziran ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.
Buna göre, AB'nin ihracatı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 artarak 224,9 milyar Euro'ya, ithalatı da yüzde 48,5 yükselerek 258,9 milyar Euro'ya ulaştı. Böylece AB’nin dış ticaret açığı haziran ayında 34 milyar Euro oldu.
Euro Bölgesi'nde ise ihracat, haziranda 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 20,1 yükselişle 252,2 milyar Euro, ithalat da yüzde 43,5 artışla 276,8 milyar Euro oldu. Euro bölgesinin ticaret açığı, haziranda 24,6 milyar Euro olarak kayıtlara geçti.
EN FAZLA İTHALAT YAPAN ÜLKE ABD
Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 43,8 milyar Euro ile ABD, 29,1 milyar Euro ile İngiltere, 19,6 milyar Euro ile Çin, 16,4 milyar Euro ile İsviçre ve 8,9 milyar Euro ile Türkiye olarak belirlendi.
AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 53,4 milyar Euro ile Çin, 30,9 milyar Euro ile ABD, 19,6 milyar Euro ile İngiltere, 18 milyar Euro ile Rusya, 11,9 milyar Euro ile İsviçre, 11,8 milyar Euro ile Norveç ve 8,8 milyar Euro ile Türkiye oldu.
AB ve Euro Bölgesi dış ticaret açığı özellikle ithal edilen enerji ürünleri maliyetindeki hızlı artıştan kaynaklanıyor.
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