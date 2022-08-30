AB ülkelerinin enerji bakanları olağanüstü toplanacak
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin enerji bakanları, doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki hızlı artışı görüşmek üzere 9 eylülde olağanüstü toplantı yapacak.
AB Dönem Başkanı Çekya'nın Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, yerel basına, Avrupa'daki enerji krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Elektrik piyasasının 30 yıl boyunca Avrupalılara hizmet ettiğini ve enerji fiyatlarını aşağı çektiğini belirten Sikela, "Şimdi enerji piyasasının gerektiği gibi çalışmadığını kabul etmeliyiz. Piyasa dondu ve bu nedenle onu düzeltmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Sikela, dönem başkanı olarak AB ülkelerinin enerji bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdığını kaydederek, bu toplantının 9 eylülde yapılmasına karar verildiğini bildirdi.
Doğalgazın megavatsaat fiyatının geçen yıl temmuz ayında 18 Euro civarında olduğunu anımsatan Sikela, söz konusu fiyatların 310 Euro'yu bulduğunu aktardı.
FİYAT ARTIŞI UKRAYNA VE FRANSA İLE ALAKALI
Sikela, fiyat artışının Ukryana'daki savaş, Rusya'dan gaz akışının azalması, Fransa'daki nükleer santrallerin yaklaşık yarısının teknik sorunlar nedeniyle bakıma alınması gibi çeşitli sebeplerden kaynaklandığını ifade etti.
???????AB enerji bakanlarının planlı toplantısı 11-12 ekim tarihlerinde Prag'da yapılacaktı.
Bazı AB üyesi ülkeler doğalgazda tavan fiyat uygulanmasını ve elektrik piyasası faaliyetinin değiştirilmesini talep ediyor. AB Komisyonu bu konuda üye ülkelerle görüşmeler yaparak ortak tutum belirlemeye çalışıyor.???????
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamın hedefinde kadınlar ve çocuklar var
- AKP'li Taşkesenlioğlu'ndan ilk açıklama
- Nihal Olçok'tan Sedat Peker'e ilginç mesaj
- Ankette dikkat çeken 'CHP' ayrıntısı
- Ünsal Ban yurtdışına kaçarken yakalandı!
- CHP'den suç duyurusu
- AKP'ye İstanbul ve Ankara'dan büyük şok
- 'Yarın 30 Ağustos...'
- Taşkesenlioğlu’nun eşi Ünsal Ban, Peker’i doğruladı
- 'Hayalet gemi' sualtından görüntülendi: Korku filmi gibi