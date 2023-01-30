Adana Kozan'da ekmeğe zam kararı

Adana'nın Kozan ilçesinde 31 Ocak itibariyle 4 TL olan ekmek fiyatının 5 TL olarak uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 13:10
Adana Kozan'da ekmeğe zam kararı
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Fırıncılar, Tatlıcılar, Pastacılar, Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Muhammet Yorulmaz, açıklamada bulunarak ekmeğin 5 TL'den satılacağını duyurdu. 

Başkan Yorulmaz yaptığı yazılı açıklamada, "Artan girdi maliyetlerinden dolayı fiyat değişimi yapmak zorunda kalmış bulunmaktayız. 31 Ocak 2023 Salı gününden itibaren 210 gram ekmek 5.00 TL'den satışa sunulacaktır. İnanıyorum ki, dün olduğu gibi bugün de tüm fırıncı esnafımız üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirecek, kalite ve hijyen konusunda taviz vermeyerek tüketicilerimizin yanında olmaya devam edecektir" dedi. 



Adana Ekmek zam

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