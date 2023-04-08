'Alan bazlı destek güncellensin'

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 04:00

7 yıldır 170 TL olarak kendilerine verilen desteğin, maliyetler karşısında eridiğini belirten çiftçiler, ekonomik koşullara uygun olarak güncelleme yapılmasını istiyor.

Ziraat odalarının hazırladığı ve ilgili kurumlara gönderdiği raporda “Bütün girdi fiyatlarının 7 yıldır yüzde 900-1000 artmasına rağmen alan bazlı destekleme aynı kalmıştır” denildi.