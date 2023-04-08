'Alan bazlı destek güncellensin'

Fındık üreticilerinin sorunları bitmiyor. 2022 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemi ve Fındık Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere dekara 170 TL destek ödemesi başladı ancak çiftçiler tepkili.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 04:00
'Alan bazlı destek güncellensin'
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7 yıldır 170 TL olarak kendilerine verilen desteğin, maliyetler karşısında eridiğini belirten çiftçiler, ekonomik koşullara uygun olarak güncelleme yapılmasını istiyor.

Ziraat odalarının hazırladığı ve ilgili kurumlara gönderdiği raporda “Bütün girdi fiyatlarının 7 yıldır yüzde 900-1000 artmasına rağmen alan bazlı destekleme aynı kalmıştır” denildi. 


fındık çiftçi

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