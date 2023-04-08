'Alan bazlı destek güncellensin'
Fındık üreticilerinin sorunları bitmiyor. 2022 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemi ve Fındık Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere dekara 170 TL destek ödemesi başladı ancak çiftçiler tepkili.
7 yıldır 170 TL olarak kendilerine verilen desteğin, maliyetler karşısında eridiğini belirten çiftçiler, ekonomik koşullara uygun olarak güncelleme yapılmasını istiyor.
Ziraat odalarının hazırladığı ve ilgili kurumlara gönderdiği raporda “Bütün girdi fiyatlarının 7 yıldır yüzde 900-1000 artmasına rağmen alan bazlı destekleme aynı kalmıştır” denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Eski DSP'lilerden yeni hamle
- 'Erdoğan sayesinde' tasarımcısı gözaltına alındı
- Erdoğan'ın istediği olmadı... MHP liste için YSK'de
- AKP'den DSP'ye ziyaret
- Kılavuz'dan Bahçeli'nin 'sürprizine' ilk yanıt
- 2 bakan milletvekili adayı olmak istemiyor
- MHP'de istifa depremi
- Bingöl'de korkutan deprem!
- Savcı katili, MHP'den aday oldu!
- İşte beşli çetenin engellediği reklam filmi