Almanya kapanacak kömür santrallerine tazminat ödeyecek

Yayınlanma: 11.12.2023 - 17:16

Güncelleme: 11.12.2023 - 17:17

Avrupa Birliği (AB), Almanya'nın kömürden çıkış programı kapsamında enerji şirketi RWE'ye 2,6 milyar avro tazminat ödeme planına onay verdi.

AB Komisyonu, Almanya'nın linyit santrallerini erken kapatma planlarına yönelik yapılan incelemenin tamamlandığını açıkladı.

"AB Komisyonu, Almanya'daki RWE lehine 2,6 milyar avroluk destek tedbirinin Birlik kurallarına uygun olduğunu tespit etti." ifadesi kullanılan açıklamada, böylece RWE'nin Ren bölgesindeki linyit santrallerinin faaliyetinin erken sonlandırılmasının telafi edileceği belirtildi.

Açıklamada, Almanya'nın kömürden çıkış yasası çerçevesinde elektrik üretiminde kömür kullanımını 2038'e kadar aşamalı olarak sona erdireceği anımsatıldı.

RWE'nin mevcut durumda karlı olan linyit santrallerini aşamalı olarak devre dışı bırakması gerektiği hatırlatılan açıklamada, Almanya'nın çevre hedeflerini yakalaması ve 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını azaltması için şirketin piyasadan çekilmesini sağlamak üzere tazminat vermesi gerektiği kararı alındığı kaydedildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.