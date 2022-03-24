Almanya'dan enerji fiyatları için destek: Kişi başı 300 euro verilecek
Almanya'da hükümet Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle artan enerji fiyatları nedeniyle vergi mükellefi çalışanlara 300 euro dağıtma kararı aldı. Hükümet ayrıca toplu taşıma için de teşvik edici yeni uygulama kararları aldı.
Federal Almanya hükümeti, Rusya- Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle artan enerji fiyatları nedeniyle hane halkı için yeni önlem paketinde anlaşmaya vardı. Almanya’da Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve liberal FDP’den oluşan hükümet vergi mükellefleri için kişi başı 300 euro yardım yapılacağını bildirdi.
ÜÇ AY BOYUNCA VERGİ İNDİRİMİ
Sözcü'nün haberine göre, Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, üç ay boyunca benzin ve dizel yakıtların vergisinde indirime gidileceğini, bu süreçte litre başına benzin fiyatında 30 cent ve dizel fiyatında 14 cent indirim yapılacağını açıkladı.
TOPLU TAŞIMAYA TEŞVİK
Kısa mesafede toplu taşımada özel bilet uygulamasına geçilecek. Bu özel bilet için ayda 9 euro ödenecek ve uygulama 90 gün boyunca geçerli olacak.
HERKESE 300 EURO DAĞITACAK
Ayrıca Almanya'da hükümet aldığı yeni kararla vergi mükelleflerine bir kereye mahsus olmak üzere 300 euroluk destek ödemesi yapacak. Bu ödeme kişilere maaşla birlikte ödenecek.
SOSYAL DESTEK PAKETİ
Sosyal yardıma muhtaç durumdaki yoksullara da daha önce verilmesi kararlaştırılan 100 euroluk ek ödemenin miktarının da iki katına çıkartılması kararlaştırıldı.
TÜRKİYE'DE SON DURUM
Türkiye'de de son günlerde enerji fiyatlarındaki artış özellikle akaryakıtta vatandaşın cebine yansıyor. Ancak bu konuda açıklanan herhangi bir destek paket bulunmuyor. Yalnızca İstanbul'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 4.6 milyonun üzerinde seyrediyor. Yeni zamlarla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 19,78 TL’ye, motorinin litre fiyatı ise 22,22 TL’ye yükseldi.
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