Altın fiyatları ne kadar oldu? (10.03.2022)

Rusya Ukrayna savaşının etkileri altın fiyatlarında hareketliliğe neden oluyor. İşte, güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 10 Mart alış - satış tablosu…

cumhuriyet.com.tr
10 Mart 2022 Perşembe, 08:30
Altın fiyatları ne kadar oldu? (10.03.2022)
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Her gün yeni bir rekor kıran spot altın 2.021 doları görerek 19 rekorunu kırıyor. Ons altın fiyatının 19 ayın rekorunu tazelemesinin ardından gram altın fiyatı ise 931 TL'yi görerek son 2,5 ayın en yüksek düzeyini test etti. 

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.966,10

SATIŞ: 6.086,92

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 844,17

SATIŞ: 873,83

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.054,00

SATIŞ: 3.092,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.201,00

SATIŞ: 6.295,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.514,00

SATIŞ: 1.535,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.202,00

SATIŞ: 6.276,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 931,49

SATIŞ: 931,70


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