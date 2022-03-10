Altın fiyatları ne kadar oldu? (10.03.2022)

10 Mart 2022 Perşembe, 08:30

Her gün yeni bir rekor kıran spot altın 2.021 doları görerek 19 rekorunu kırıyor. Ons altın fiyatının 19 ayın rekorunu tazelemesinin ardından gram altın fiyatı ise 931 TL'yi görerek son 2,5 ayın en yüksek düzeyini test etti.

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.966,10

SATIŞ: 6.086,92

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 844,17

SATIŞ: 873,83

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.054,00

SATIŞ: 3.092,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.201,00

SATIŞ: 6.295,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.514,00

SATIŞ: 1.535,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.202,00

SATIŞ: 6.276,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 931,49

SATIŞ: 931,70