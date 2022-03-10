Altın fiyatları ne kadar oldu? (10.03.2022)
Rusya Ukrayna savaşının etkileri altın fiyatlarında hareketliliğe neden oluyor. İşte, güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 10 Mart alış - satış tablosu…
Her gün yeni bir rekor kıran spot altın 2.021 doları görerek 19 rekorunu kırıyor. Ons altın fiyatının 19 ayın rekorunu tazelemesinin ardından gram altın fiyatı ise 931 TL'yi görerek son 2,5 ayın en yüksek düzeyini test etti.
TAM ALTIN
ALIŞ: 5.966,10
SATIŞ: 6.086,92
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 844,17
SATIŞ: 873,83
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.054,00
SATIŞ: 3.092,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 6.201,00
SATIŞ: 6.295,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.514,00
SATIŞ: 1.535,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 6.202,00
SATIŞ: 6.276,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 931,49
SATIŞ: 931,70
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