Altının kilogramı fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 978 bin liraya geriledi.

AA
24 Ekim 2022 Pazartesi, 16:29
Altının kilogramı fiyatı düştü
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Altın piyasasında, en düşük 977 bin lira, en yüksek 999 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 978 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 291 milyon 955 bin 298,39 lira, işlem miktarı ise 4.372,94 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 393 milyon 812 bin 992,27 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri ve Zirve Değerli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 985.500,00 1.636,70
En Düşük 977.000,00 1.631,95
En Yüksek 999.100,00 1.660,25
Kapanış 978.000,00 1.658,00
Ağırlıklı Ortalama 980.324,87 1.643,91
Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.291.955.298,39  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 4.372,94  
Toplam İşlem Adedi 106

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