Yeni yılda cepler boşalacak: Aidatlara gelecek olan zam dudak uçuklattı
Apartman ve site aidatları bu yıl yüksek oranda zamlandı. Ocak ayında da aidatlar için yeni zamlar bekleniyor. Sektör yetkilileri, aidatlara yüzde 100'e varan zamlar bekliyor.
Apartman aidatlarında zam dönemine girildi. Bu yıl satılık ve kiralık konut fiyatlarının yükselmesinin ardından aidat fiyatları da artış gösterdi. Son dönemlerde kiralık konutlardaki fiyat artış hızı yavaşlasada bu henüz aidatlara yansımış durumda değil. Ocak ayında yüksek enflasyonun, apartman ve sitelerdeki aidatlara yansıyacağı düşünülüyor.
NTV'de yer alan habere göre, özellikle işçi çalıştıran sitelerde asgari ücretteki artışın yansıması beklenirken buna maliyet artışları ve faturalara gelen zamlarında eklenmesi bekleniyor. Sektör yetkilileri, yüksek enflasyonun site ve apartman aidatlarına yansıtılacağını paylaşırken fatura ve maliyet artışları ile yüzde 100'e yakın zam beklediklerini paylaştı.
AİDAT TUTARI NASIL BELİRLENİYOR?
Aidat fiyatlarında yasal olarak herhangi bir artış sınırı bulunmuyor.
Binanın aidatı belirlemek için öncellikle bir işletme projesinin bulunması gerekiyor. Bu projede gayrimenkulün bir yıllık tahmini gelir ve gider tutarları yer alıyor.
Buna göre, her kat malikinin vermesi gereken aidat oranı belirleniyor. Ancak vatandaşların bu tutara itiraz etme hakkı bulunuyor.
Yetkililer, bedelin ekonomik gerekçelere uygun olmadan hatalı belirlendiğini düşünen kat maliklerinin, Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurabileceğini ifade ediyor. Ayrıca site yönetimine başvurarak da revize talebini dillendirebileceklerini söylüyor.
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